Becali, ATAC direct la Dan Petrescu: "Sa se arate baba Pricina, ca vorbeste el de FCSB!" De ce e sigur de titlu

Gigi Becali a trait meciul cu Craiova cu emotii imense.

Becali spune ca n-a fost niciodata tensionat ca la meciul cu Craiova, castigat de FCSB cu 2-0.

Acum, patronul FCSB e convins ca va juca in ultima etapa contra lui CFR cu titlul pe masa.



"Nu stiu ce s-a intamplat acum, tot timpul am reusit sa-mi controlez emotiile, acum nu m-am putut controla. Am avut emotii mari, am obosit. De palpitatii nu am avut somn, nu am mai putut dormi, se deregleaza somnul, inima bate tare. Borcea nu se uita, statea in bucatarie. Eu fac rugaciuni, dar nu am putut acum.

A iesit bine pana la urma. Acum imi imaginez ca am jucat ultimul meci cu Astra si a avut atacantul lor din 6 metri si a ratat, a avut si bara, a pus mana Dumnezeu. Acum, Craiova.

Jucatorii au dat totul, nu am ce sa le zic. Pot sa spun ca si Craiova putea sa castige, au controlat jocul si au ratat. A fost mana lui Balgradean la Mihaila.

Asteptam sa vedem diseara, daca bate Astra. Pai ne-a batut pe noi Iasiul in 10 oameni. Daca bate Astra, Craiova ii bate si ea. Asa am senzatia", a spus Gigi Becali la PROX.



Fortes l-a impresionat!

"Eu cred in Fortes, am vorbit cu fundasii centrali, e foarte puternic si greu de tinut. E tanar, protejeaza bine mingea, se bate cu fundasii si a si slabit. Cred ca e fotbalist", a mai spus Becali.



Becali: Astept sa se arate baba Pricina lui Dan Petrescu!

"Astept sa se arate baba Pricina. Sa se arate baba Pricina lui Dan. Nu poate asa la infinit sa nu i se arate. In loc sa-ti vezi de treaba ta, ca esti primul, ca ai 5 puncte. Pai tu ai ce ai cu FCSB. Ai venit la echipa asta la care au muncit altii. De aia a si luat-o. Si atunci, baba Pricina se arata, ca nu e chiar asa, sa vii sa iei tu titlu. Nu cred ca bate pe Craiova, apoi ii spulberam pe National Arena.

Inainte premiam cand stiam ca se poate face asta. Dar daca judecatorii au zis ca e mita si faci puscarie, atunci eu imi vad de treaba mea. Ca nu ma pun contra vantului. Am facut puscarie pentru asta 3 ani si jumatate. Mi-au dat sase luni in plus pentru ca am dat mita. Asta e Romania, contrar oricarui lucru care se intampla pe glob", a mai spus Becali.



1 CFR 44p

2 FCSB 42p

3 Craiova 36p

4 Viitorul 33p

5 Astra 24p

6 Sepsi 20p



Program Liga 1 lupta pentru titlu

Luni, 6 mai

Astra 21:00 CFR Cluj

Sambata, 11 mai

Sepsi 19:30 FCSB

CFR Cluj 19:30 Craiova

Sambata, 18 mai

FCSB 19:30 CFR Cluj