Meniul de sarbatoare al lui Becali dupa victoria FCSB-ului cu Craiova! "Am obosit de emotii, trebuie sa mananc acum" Patronul stelist are pe masa doar "lucruri speciale"

Gigi Becali e incantat de victoria echipei sale la Craiova.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Patronul FCSB va sarbatori intr-un mod inedit victoria obtinuta de FCSB cu Craiova, care mentine echipa antrenata de Mihai Teja in lupta la titlu.

Tanase si Man au adus victoria cu 2-0 a stelistilor.

Gigi Becali a marturisit ca acesta a fost singurul meci la care a avut emotii si a spus ca va sarbatori victoria cu muschi de berbecut.

"Pana la meciul din seara nu am avut emotii. Aveam puterea sa ma stapanesc. Dar pe cuvant, in seara asta, am avut asa mari emotii de sunt obosit. Am obosit de emotii, mi-a luat toata puterea. Trebuie sa mananc acum. Faza aia cand a aparat Balgradean singur, mi-a dat cele mai mari emotii. Eu mananc lucruri speciale. Mananc doar muschi de berbecut. Doar muschi, restul le fac cadou. Mananc doar miel de 20 de kg, nu de 15 sau altceva", a spus Gigi Becali la DigiSport.