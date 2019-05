Gigi Becali a fost avertizat! "Pot lucra cu oricine, dar eu sunt antrenor principal" Care este mesajul pentru patronul de la FCSB!

Eugen Neagoe a vorbit despre o posibila colaborare cu Gigi Becali.

FCSB a castigat meciul de la Craiova, insa situatia lui Mihai Teja ramane incerta in cazul in care nu va reusi sa castige titlul in Romania. Eugen Neagoe ar putea reprezenta o solutie pentru Gigi Becali, insa fostul antrenor de la Sepsi avertizeaza ca nu ar accepta ca patronul sa ii impuna schimbarile.

"Eu pot sa lucrez cu oricine, dar eu sunt antrenor principal. Nu vreau sa fac orice, chiar daca pot lucra cu oricine. Nu vorbim doar de Gigi aici, pentru ca sunt si alti conducatori care se implica. Se aud multe in lumea fotbalului si stiti foarte bine ca sunt finantatori care se implica.

Probabil ca nu fac schimbari ca Gigi. Sunt discutii pe care le poti avea cu patronul unei echipe, dar nu sa ti se impuna jucatorii. Nu este normal, indiferent la ce echipa esti sa ti se impuna asta. Eu nu am fost in situatia asta pana acum! Mai sunt echipe in Liga 1 unde iti poti face treaba fara implicarea patronului", a spus Eugen Neagoe pentru Gazeta Sporturilor.

Neagoe s-a despartit de Sepsi Sf. Gheorghe cu trei etape inainte de finalul campionatului, insa nu se grabeste sa isi gaseasca echipa. Tehnicianul a dezvaluit ca au fost putini cei care l-au cautat dupa plecarea de la Sepsi.

"Am primit putine telefoane din Liga 1 dupa despartirea de Sepsi. Nici nu ma asteptam sa fie altfel, pentru ca echipele sunt angrenate in acest final de sezon, cu diverse obiective. Oamenii n-au timp sa se gandeasca la viitorul sezon. Am avut doua contacte, deci eu sunt dispus sa discut cu oricine ma doreste", a adaugat Neagoe.

Balgradean, OUT de la FCSB?

Cristi Balgradean are nu are o situatie clara la FCSB. Chiar daca se apropie finalul sezonului, portarul nu stie daca va mai continua la echipa lui Gigi Becali. Pentru Balgradean, FCSB reprezinta prima optiune.

"Vom vedea. Am discutat cu `presidente` acum o saptamana. Vom Vedea. (N.r. - Iti Doresti sa ramai?) Da, clar prima optiune va fi Steaua. Daca nu se doreste sa raman, nu e nimic, ne strangem mana si nu e nicio problema, daca nu se vrea", a spus Balgradean, conform Telekom Sport.