"Ce sa mai zic, nu mai are rost sa vorbesc de el!" Gigi Becali nu a remarcat pe nimeni dupa victoria cu FCSB: "S-a vazut de cand am intrat pe teren!" Ce spune despre sansele

FCSB a invins Craiova cu 2-0 si ramane in lupta la titlu.

Elevii lui Mihai Teja au reusit o victorie importanta la Craiova. Florin Tanase a inscris din penalty, iar Dennis Man a reusit golul de 2-0 in ultimul minut al prelungirilor.

Dupa meci, patronul Gigi Becali l-a laudat pe Junor Morais si a explicat ca, dupa meciul din aceasta seara, vrea ca FCSB sa aiba un punct in fata CFR-ului inainte de meciul direct cu clujenii.

"Razboinicii mi-au placut, atitudinea s-a vazut de cand am intrat pe teren. Faptul ca am castigat, jos palaria, ce sa zic. Eu sunt multumit. Junior Morais, ce sa mai zic, nu mai are rost sa vorbesc de el. Joaca precum ceasul. De 4-5 etape e ceas. Nu vreau sa felicit pe cineva anume, felicit echipa. S-a vazut lupta, s-a vazut daruirea.

Sunt semne ca Dumnezeu vrea sa ne dea noua titlul. Craiova a ratat mult si daca joaca asa cum au jucat cu noi in seara asta ii bate pe CFR. Vreau ca inainte de meciul cu CFR sa avem noi un punct in fata", a spus Gigi Becali la DigiSport.