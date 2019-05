Balgradean, OUT de la FCSB? "Nu e nimic, ne strangem mana si nu e nicio problema" Care este situatia portarului!

FCSB a castigat meciul cu Craiova, scor 2-0.

FCSB s-a impus pe "Ion Oblemenco" si continua sa spere in lupta pentru titlu. CFR are in acest moment doua puncte avans, insa si un meci mai putin jucat. Clujenii o intalnesc pe Astra in aceasta seara, la Giurgiu.

"Cel mai important este ca am reusit sa luam cele trei puncte in aceasta seara. Nu conteaza ca eu sau Denis sau Florin, care au inscris. Cred ca toata echipa a jucat bine, am muncit mult, a fost o victorie grea, muncita si suntem foarte bucurosi. A fost o presiune mare in aceasta saptamana. Pentru treaba asta, sa ramanem in cursa pentru titlu. Vreau sa cred ca aceasta sansa, cat de mica e ea, CFR sa se incurce la Astra si sa jucam care pe care in ultima etapa pe Arena Nationala", spus portarul de la FCSB la finalul partidei.

Cristi Balgradean are, insa, o soarta incerta la FCSB. Chiar daca se apropie finalul sezonului, portarul nu stie daca va mai continua la echipa lui Gigi Becali. Pentru Balgradean, FCSB reprezinta prima optiune.

"Vom vedea. Am discutat cu `presidente` acum o saptamana. Vom Vedea. (N.r. - Iti Doresti sa ramai?) Da, clar prima optiune va fi Steaua. Daca nu se doreste sa raman, nu e nimic, ne strangem mana si nu e nicio problema, daca nu se vrea", a spus Balgradean, conform Telekom Sport.

Balgradean a ajuns la FCSB de la Chiajna, insa inainte sa fie in tabara ilfovenilor, el a aparat poarta celor de la Craiova intre 2014 si 2016. Cu toate acestea, portarul de la FCSB a fost huiduit copios de fanii prezenti pe "Ion Oblemenco", insa acesta a tinut sa ii felicit pentru sustinerea lor fata de echipa favorita.

"Nu stiu daca e normal sau nu. Stiu ce inseamna publicul oltean, am jucat un an jumatate aici, stiu ce fanatici sunt si as vrea sa ii felicit pe aceasta cale. Si sa vina in continuare la meciurile favoritilor pentru ca au nevoie de ei. (N.r. - Nervi Multi) Da, nu stiu de ce. Probabil presiunea mare, dar nu stiu de ce atatia nervi", a declarat Cristi Balgradean pentru sursa citata.