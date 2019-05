CRAIOVA - FCSB 0-2 | "Unde e problema? Echipa e la fel cum am gasit-o!" Papura, dupa derby-ul pierdut cu FCSB: "Meritam macar sa inscriem!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 0-2, iar oltenii pot pierde chiar locul de cupele europene.



Corneliu Papura spune ca rezultatul este injust, dar nu vede o criza in Oltenia. Echipa se prezinta exact cum i-a "predat-o" Mangia.

Antrenorul oltenilor l-a certat pe Donkor, fundasul care l-a faultat pe Coman in prima repriza in careu, iar FCSB a deschis scorul din penalty.



"Rezultatul este injust. Meritam macar sa marcam, daca nu chiar sa castigam. Situatia de acum este exact cum am gasit-o, nu vad unde este problema. Donkor a luat o decizie destul de bizara la acel penalty. Sa speram ca va invata din greselile pe care le face", a declarat Corneliu Papura la finalul partidei.