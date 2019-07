MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 | "Ma duc la domnu' Becali la palat si ii zic sa ma lase sa plec!" Ce spune Florin Tanase despre un transfer de ultim moment in strainatate

ALASHKERT - FCSB, in turul 2 UEFA Europa League, se vede joia viitoare la ProTV, de la 20:00!

Florin Tanase: "Daca vine o oferta importanta, il rog pe domnul Becali sa ma lase sa plec

"Suntem bucurosi ca am trecut de acest prim hop, eram obligati sa trecem de turul acesta. Dar mai sunt multe meciuri de jucat pana la grupe.

Am avut parte de o primire frumoasa in Republica Moldova, sunt foarte multi stelisti aici. La fel de frumos suntem primiti si in tara, cand mergem in provincie.



Ne bucuram pentru Cristi Dumitru, este un tanar de perspectiva, cu calitati bune. Il felicit pentru jocul din aceasta seara si sper ca in continuare sa dea randament.

Am jucat la rezultat, asta ne-am propus. Nu a contat decat sa castigam.



Suntem numai pe drumuri, dar nu avem ce sa facem. Trebuie sa ne concentram acum pe meciul cu Sepsi, apoi sa mergem in Armenia si sa facem un joc foarte bun.

Eu nu ma gandesc la plecare, depinde ce oferte vor veni. Ma simt bine aici. Totusi, daca va fi vorba de un club important, sigur ca orice jucator isi doreste sa mearga. In cazul acesta l-as ruga pe domnul Beclai sa ma lase sa plec. Ma duc la dansul la palat!



Ne dorim grupele Europa League si sa castigam campionatul.

Ne bucuram ca domnul Becali a spus ca ne mareste salariile daca ne calificam in Europa", a spus Florin Tanase la PRO X.