Becali a rupt tacerea dupa ce si-a gasit antrenor! Motivul pentru care nu l-a contactat pe Iordanescu pentru a semna cu FCSB 

Gigi Becali si-a gasit antrenor dupa ce Toni Petrea a anuntat ca va pleca la finalul sezonului.

Dupa ce a castigat titlul cu CFR Cluj, despre Iordanescu s-a vorbit ca ar putea pleca din Gruia, iar numele sau a fost asociat si cu FCSB.

Toni Petrea si-a anuntat plecarea inainte de ultima etapa din playoff, iar Gigi Becali a negociat initial cu Sumudica, apoi cu Dica, iar cand a fost refuzat de cei doi, l-a ales pe Dinu Todoran.

Intrebat daca a luat legatura cu Edward Iordanescu pentru a o prelua pe FCSB, Gigi Becali a oferit un raspuns extrem de sincer.

"Cum sa-l sun pe Iordanescu, cand eu il am pe Todoran? Edi e antrenor, numai ca noi nu suntem compatibili. El este prea mare antrenor pentru a veni la FCSB. Ce sa fac eu?", a spus Gigi Becali pentru Realitatea Sportiva.

Totodata, patronul FCSB-ului a anuntat ca echipa sa va straluci din sezonul viitor. Intrebat de schimbarile pe care le face in lot, Becali a dezvaluit ce jucatori isi doreste.

"Cu copiii aia care au fost anul trecut, vom lua campionatul la 10-15 puncte, la pas. Nu mai poate sa stea nimeni in calea lui Olaru, Tavi Popescu si Tanase. O sa iau doi fundasi centrali si un atacant. Cand sa discut cu Dinu Todoran? Ca nu am discutat cu el. Era Negoita si spunea: 'Domne, asta e bugetul pe anul asta'. Era Copos: 'Asta e bugetul pe anul asta'. Si toti au falimentat. Bine ma, a castigat CFR-ul. Pai, ce vrea? Sa fie dator sau sa aiba zece milioane in cont.

Baietii aia, care vor titlul, vor lua titlul cinci ani la rand, fara drept de apel. Daca imi da 50 pe Popescu, il vand. Pe Morutan il dau pentru 20 de milioane. Nici nu vreau sa ii vand, eu vreau sa iau campionatul si sa-i vand la anul in Liga Campionilor", a adaugat finantatorul.