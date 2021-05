Motivul real pentru care Gigi Becali l-a ales pe Dinu Todoran in locul lui Toni Petrea! Cine ii va antrena de fapt pe jucatorii de la FCSB

Gigi Becali l-a numit pe Dinu Todoran pe banca tehnica a FCSB-ului.

Decizia a luat pe multa lume prin surprindere, dar se pare ca este vorba despre un plan mai amplu al lui Becali, pe care mai multe echipe din Liga 1 il urmeaza.

Potrivit Fanatik, Todoran va fi antrenorul echipei doar in acte, fiind ales doar pentru ca are licenta Pro, obtinuta in acest an. Jucatorii vor fi pregatiti, insa, de Mihai Pintilii, secundul lui Toni Petrea, care nu a putut fi numit 'principal' pentru ca nu are inca licenta, urmand in prezent cursurile scolii de antrenori.

In acest mod, FCSB se va alatura exemplelor lui FC Botosani si Academica Clinceni, unde cei care antreneaza de fapt echipele nu sunt trecuti in acte.

Varianta Dinu Todoran a fost aleasa de Gigi Becali dupa ce patronul a fost refuzat de Marius Sumudica si Nicolae Dica, cu care a negociat preluarea echipei.

Todoran le-a mai antrenat in trecut pe FC Voluntari si CSM Slatina, fiind liber de contract din martie 2021.