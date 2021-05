"Eram cu el cand a zis la TV ca e fata in fata cu antrenorul echipei!" Dica a dezvaluit cum au decurs negocierile cu Gigi Becali! De ce i-a refuzat oferta

Nicolae Dica a vorbit despre negocierile cu Gigi Becali.

Antrenorul secund al echipei nationale a Romaniei a dezvaluit cum a decurs negocierea si de ce a acceptat sa discute cu patronul ros-albastrilor. In plus, Dica a spus ca isi doreste sa continue alaturi de Mirel Radoi la nationala, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care i-a refuzat oferta lui Becali.

"Am un respect foarte mare pentru domnul Becali, mi-a dat sansa sa antrenez in Liga 1. Imi pare rau ca n-am luat titlul, dar am dus echipa in primavara Europa League si am fost aproape sa castigam campionatul.

M-am gandit sa merg la o discutie cu el, era normal. Pentru mine a insemnat foarte mult ca s-au gandit la mine din nou, inseamna am facut lucruri bune acolo. Nu puteam sa refuz discutia. Eu n-am vorbit despre ce s-a intamplat in mandatul meu la FCSB, nu vreau sa discut nici acum despre lucrurile negative. Am invatat multe lucruri si vreau sa invat din greseli. Am avut clauza de reziliere la toate echipele unde am fost. Chiar daca uneori n-am activat-o. Am si la nationala.

Azi am vorbit cu domnul Becali, i-am zis ce am gandit eu. Acum nu se mai pune problema sa ajung acolo. Eram cu el cand a zis la TV ca e fata in fata cu antrenorul. Am stat cateva ore si am vorbit cu el si cu Mihai Stoica. Nu pot spune ce am discutat cu el si cu MM. Eu nu pot ranchiuna, nici pe jucatorii sau pe colegi, pe conducatori. Incerc sa iau de la ei lucrurile pozitive. Meme m-a ajutat ca jucator si ca antrenor. El m-a adus secund la FCSB, a avut un cuvant de spus cand am devenit principal, eu nu uit.

Am vorbit si cu Mirel, a stiut de negocieri. Era normal. Am plecat la un drum impreuna, mai ales dupa meciul din Armenia, cand am zis ca trebuie sa continuam. Cu Mirel am o relatie super ok, deschisa, cu tot staff-ul. Ma simt foarte bine, de-asta am acceptat sa merg la nationala", a declarat Nicolae Dica, potrivit Telekom Sport.

Dupa refuzul lui Dica, Gigi Becali s-a reorientat rapid si l-a ales pe Dinu Todoran pentru banca tehnica a FCSB-ului.