"Poate sa joace foarte bine la FCSB!" Ce fotbalist i-a fost propus lui Becali dupa finala Cupei Romaniei 

Astra a fost invinsa in finala Cupei Romaniei, scor 2-3, de CSU Craiova, dupa prelungiri.

La finalul meciului, mai multi fotbalisti si membri ai staff-ului Astrei au anuntat ca vor pleca de la echipa. Printre ei, Valerica Gaman, care a anuntat ca nu va mai continua la Giurgiu dupa retrogradarea in Liga 2.

"Eu cu siguranta voi pleca, nu raman in Liga a doua. Daca va fi ceva foarte bun din strainatate, voi pleca. Daca nu va fi, voi ramane aici", a spus Găman, care a fost imediat propus la FCSB.

Intrebat la Digi Sport la ce echipa ar putea ajunge fundasul, Gabi Balint a raspuns fara sa ezite: "Eu zic ca poate sa joace la FCSB foarte bine. FCSB are nevoie de fundasi centrali, e liber de contract."

In acest moment, FCSB ii are pentru centrul apararii pe Andrei Miron, Iulian Cristea si Denis Harut, pe acest post putand fi utilizati si Ovidiu Popescu, si Dragos Nedelcu. Gigi Becali a declarat recent, insa, ca vrea sa aduca la echipa un stoper cu experienta.

Valerica Gaman a mai evoluat la FCSB in 2018, inainte de a fi transferat la Al Shabab pentru 750.000 de euro. Fundasul in varsta de 32 de ani este cotat in prezent la 450.000 de euro, fiind impresariat de firma lui Giovanni Becali.