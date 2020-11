"A fost o lectie pentru mine!" Reactia lui Bogdan Andone in presa din Cipru cand a fost intrebat de Gigi Becali! Ce a spus despre patronul FCSB

Bogdan Andone a povestit in presa din Cipru despre experienta pe care a avut-o cu finantatorul de la FCSB.

Fostul manager de la Astra a semnat cu FCSB pe 1 iulie 2019, dar nu a stat prea mult in fruntea echipei. El si-a dat demisia pe 2 august dupa un meci cu Alashkert, in turul 3 al Europa League, meci pierdut cu 2-3 de FCSB. Andone a dat de inteles la acel moment ca era nemultumit de faptul ca patronul se implica la echipa.

Dupa ce si-a anuntat plecarea de la Astra, Bogdan Andone a fost aproape sa semneze cu Olympiakos Nicosia, dar negocierile nu s-au concretizat. El a acordat un interviu pentru Kerkida.net in care a vorbit despre experienta pe care a avut-o cu latifundiarul din Pipera.

Reporter: "Cum a fost sa lucrezi cu Gigi Becali?"

Bogdan Andone: "Vrei sa-ti spun adevarul? A fost o exprienta buna. Am invatat mai multe lucruri. A fost o lectie pentru mine, va fi utila in viitor."

Andone s-a calificat mai departe in Europa Legue chiar daca a pierdut returul cu 2-3 contra lui Alashkert. In tur FCSB castigase cu 3-0. In ciuda faptului ca a obtinut calificarea, fostul antrenor de la Astra si-a dat demisia si a lasat de inteles ca nu este multumit atunci cand patronul se implica la echipa.

"Imi place sa decid eu. Stiam care e situatia, dar e echipa patronului si deciziile le ia doar dansul. A fost o experienta extraordinara, cu care nu ma voi mai intalni", a a declarat atunci Andone.

Din acel moment, Andone nu a mai oferit declaratii despre experienta sa cu Gigi Becali.