"Va deveni cel mai bun!" Gigi Becali are o adevarata 'perla' in curtea sa! A fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren cu Danemarca

Romania U21 a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata cu Danemarca U21 si s-a calificat la Euro 2021.

Olimpiu Morutan (21 ani) a fost integralist in meciul de marti seara, fiind unul dintre cei mai buni fotbalisti de pe teren. Patronul fostei sale echipe, Valeriu Iftime, a declarat faptul ca Morutan poate deveni unul dintre cei mai bun mijlocasi din Romania daca acesta va fi jucat ca 'numar 10'.

Morutan are cifre impresionante pentru FCSB in acest sezon, avand trei goluri si sapte pase decisive in 11 partide.

"Morutan este un tip modest si profesionist, a trecut printr-o perioada mai complicata la FCSB, dar el e un jucator care-si va fructifica talentul. Daca va juca ca 'numar 10', va deveni cel mai bun din Romania pe postul sau. L-ati vazut ca el e un tip altruist, el paseaza decisiv, nu e facut pentru goluri.

Acesti copii de la nationala de tineret vor creste in exprimare doar daca vor avea meciuri in picioare la echipele de club. Daca spun ca Harut e cel mai inteligent jucator din noul val, atunci afirm ca Morutan e cel mai talentat. L-ati vazut si aseara cu cata usurinta isi depasea adversarii si ce clarviziune are in joc. In multe momente e incantator", a declarat Valeriu Iftime pentru Digi Sport.