"E un pictor, picteaza pe teren!" Gigi Becali isi poate lua gandul de la fundasul pe care si-l dorea din Liga 1: "Nici nu ma gandesc sa il dau"

Romania U21 s-a calificat la turneul final al Campionatului European.

Unul dintre integralistii partidei cu Danemarca U21 a fost Denis Harut, care a avut o evolutie buna atat in aparare, cat si in atac.

Patronul celor de la FC Botosani l-a laudat pe fotbalistul in varsta de 21 de ani, spunand ca acesta este un pictor pe teren. De asemenea, Valeriu Iftime i-a zdrobit orice speranta lui Gigi Becali, declarand ca nu are de gand sa il transfere cel putin pana in toamna anului viitor.

"Aseara a jucat fara greseala, in stilul lui. Unde-l pui, acolo joaca! El poate evolua nu numai fundas lateral, ci si in centrul defensivei, dar si mijlocas defensiv. A aratat si aseara clarviziune in joc si a jucat economicos. L-ati vazut si cum construieste pe teren si ce fuleu are!

Denis Harut este un pictor. El picteaza pe teren! Asa imi spune mereu si Marius Croitoru: 'Nu l-ati vazut pe Harut cum picteaza pe teren?!'

Croitoru e responsabil de ascensiunea lui Harut, el l-a adus de la Timisoara, el i-a dat incredere. Principala lui calitate este inteligenta, e unul dintre cei mai inteligenti jucatori din noul val, iar evolutiile bune pe care le-a avut i-au crescut cota.

Multe echipe imi adreseaza intrebari despre el. Si de la noi, si din strainatate, dar pana anul viitor, pe vremea asta, nici nu ma gandesc sa renunt la el. Are un mare potential de crestere", a declarat Valeriu Iftime, potrivit DigiSport.

In prezent, Harut este cotat de site-ul transfermarkt.com la 900.000 de euro.