Becali asteapta ofertele pentru capitanul sau! Tanase, forma DE SENZATIE in noul sezon! Performanta incredibila a jucatorului 

Florin Tanase (25 ani) trece prin cele mai bune momente ale carierei sale in acest sezon.

Capitanul FCSB-ului nu a inceput campionatul cu dreptul, iar in luna septembrie a fost depistat pozitiv cu coronavirus, ratand meciuri importante pentru ros-albastri. Insa, de cand a revenit pe teren Tanase este de neoprit.

De pe 27 septembrie, de la meciul cu Poli Iasi din campionat, Tanase a contribuit in fiecare meci pe care l-a jucat la cel putin o reusita de ale echipei sale. Capitanul are fie un assist, fie un gol inscris in ultimele 8 meciuri consecutive, inclusiv cele ale nationalei.

Mai mult decat atat, Tanase este pe primul loc in clasamentul golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu coechipierul sau, Dennis Man, cu 9 reusite pentru FCSB!

In acest sezon, Tanase a jucat 12 meciuri pentru FCSB si nationala Romaniei si a reusit 10 goluri si 4 pase de gol.