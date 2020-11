Putea prinde transferul vietii la 32 de ani, dar el vrea la FCSB! :) Decizia jucatorului care l-a cucerit pe Becali

Gigi a insistat din prima clipa ca el sa fie titularizat, in ciuda varste inaintate.

Vali Cretu (32 de ani), chemat de Radoi in premiera la nationala pentru meciurile din noiembrie, le-a starnit interesul lui Metz si Dijon, anunta Gazeta Sporturilor. Fundasul dreapta isi propune sa ramana la FCSB, de care mai e legat prin contract doar 8 luni. Cretu a fost adus liber in vara lui 2019 de la Gaz Metan, la recomandarea lui Becali. Tot patronul l-a cerut in primul 11, iar Cretu a confirmat asteptarile puse in el.

Lui Cretu i s-a propus extinderea acordului cu FCSB, pentru care si-ar fi dat deja acordul verbal, sustine Gazeta.