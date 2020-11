Investitiile facute de Gigi Becali in Academie dau rezultate! FCSB se bate de la egal la egal cu Viitorul lui Gica Hagi la ligile de juniori

FCSB a ajuns sa egaleze sau chiar sa fie peste Viitorul la nivelul echipelor de juniori.

Academia lui Hagi a dominat campionatele de juniori in ultimii ani, castigand nenumarate trofee la toate categoriile de varsta. Cheltuind sume enorme pe fotbalisti care mai apoi nu au confirmat sau n-au reusit sa explodeze incat sa fie vanduti pe sume de milioane, Gigi Becali si-a reorientat strategia.

Finantatorul FCSB a infiintat si el o Academie de juniori pe modelul nasului sau Hagi, unde a investit milioane de euro pentru ca micilor fotbalisti sa nu le lipseasca nimic.

In Liga Elitelor U17, FCSB are un parcurs perfect, avand 8 victorii din tot atatea etape, fiind pe primul loc cu 2 puncte peste Viitorul. In Seria de Est la U19, cele doua echipa sunt la egalitate de puncte.

FRF realizeaza de cativa ani un top al Academiilor de fotbal din Romania, iar in 2019 Viitorul era lider detasat, cu un coeficient de 91,5 puncte. Pe locul doi se situa Universitatea Craiova, cu 77,1, iar pe trei Dinamo cu 74,5. FCSB se afla pe locul 5 (71,7 puncte), dar la doar un an distanta, Academia lui Gigi Becali a urcat pana pe 2, cu un coeficient de 88,18.

Clasamentul Academiilor din Romania:

1. Viitorul - 93,42

2. FCSB - 88,18

3. Dinamo - 84,86

4. Chiajna - 84,81

5. Csikszereda - 83,9

6. Sport Team Bucuresti - 83,34

7. Universitatea Craiova - 81,59

8. FC Voluntari - 81,13

9. ASU Poli Timisoara - 81,10