Becali a intrat IN DIRECT imediat dupa ce Dica a cerut "mai multa libertate" si a recunoscut totul: "Eu am pierdut meciul asta! Dica nu pleaca!". Ce jucatori a desfiintat

Craiova 2-1 FCSB. Oaspetii au condus cu 1-0 la pauza, dar au cedat in repriza secunda, dupa o cadere inexplicabila. Dica a cerut la final "mai multa libertate".

Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit intr-o emisiune TV la scurt timp dupa conferinta de presa a lui Nicolae Dica. El a recunoscut ca "a pierdut meciul de la Craiova".

Becali a recunoscut ca a dictat schimbarile si a spus ca el decide la echipa. De asemenea, acesta a spus ca Dica nu va fi dat afara. Ba mai mult "Dica va fi campion".

In schimb, patronul FCSB a spus ca "Morutan va mai juca peste 6 luni", iar "Teixeira niciodata fundas central". Din echipa va mai disparea si Ovidiu Popescu.

"Am intrat prin telefon ca sa va zic eu si sa nu mai speculati. Gata, zic adevarul, ca sa nu mai spuna nici domnul Balin ca ocolesc, ca nu ocolesc...

Niciodata nu ma supar cand cineva spune adevarul. Dica a spus adevarul! Cum adica repercursiuni? Pai eu pedepsesc pe cineva cand spune adevarul?!

Are dreptate omul! Nu face tot ce vrea pentru ca nu e lasat de mine! Astazi nu l-am lasat sa faca cum a vrut el.

Nu-mi aduc aminte daca a iesit Tanase pentru ca am vrut eu.

Cum sa-l dau afara pe Dica daca vinovat sunt eu?!

Daca el alege sa plece, sa plece.

Dar nici eu nu vreau sa se aleaga praful. Asa cum am stiut eu, am tinut echipa asta in viata atatia ani. Restul au disparut!

Ilie Dumitrescu stie despre ce e vorba, nu are rost sa spun ce fac eu. Eu atat zic: Dica nu e vinovat si nu il dau afara!

Imi reprosez esecul din seara asta! Restul nu spun mai multe, nu e vinovat Dica!



Eu am responsabilitatea acestei infrangeri!

Morutan va mai intra sa joace peste vreo 6 luni, iar Teixeira nu va mai juca mijlocas central, ca sa nu mai piarda mingea la mijloc si sa luam gol.

Si e posibil sa luam si portar, ca daca iei gol de la 25 de metri, dupa o minge plasata asa, nu e in regula...

Voi lua masuri, asta se va intampla!

La Tanase m-a deranjat ca a pierdut prea mult mingea, dar mi-am dat seama ca a jucat pe un post foarte greu. Apoi mi-am dat seama ca el a facut-o bine. Probabil a fost si influenta lui Ilie, prietenul meu, ca am zis ca Morutan e 10 si il bagam sa dribleze, sa marcam.

Craiova, cu tot respectul, poate emotiva din cauza a ceea ce s-a intamplat, a fost o echipa modesta. Iar daca intalnesti o echipa modesta si nu poti sa dai 3-4-5, inseamna ca ceva este in neregula.

Eu nu zic ca Morutan nu are valoare, dar probabil ca el poate fi fotbalist peste 2-3 ani. Daca nu poti sa joci cu 30.000 de spectatori, n-au cum sa fii fotbalist.

Ovidiu Popescu... primul gol din cauza lui. El face in pantaloni. Nici pe el nu o sa-l mai vedeti.

Morutan o sa intre 10 minute, ca asa trebuie sa intre un copil de 19 ani. El a stricat toate mingiile, parca era de pe alta planeta.

Cu libertatea nu se poate, ca nu se poate! Ca daca e libertate vine cate un Golofca, mai vine cate un Grecu, pe care dam cate 30.000 pe luna.

Cu libertate, toti in afara de Hagi s-au nenorocit.

Dica va fi campion, asta va promit", a spus Gigi Becali la Digi.