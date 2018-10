Romanul care este peste Mbappe si Piatek in clasamentul pentru Gheata de Aur. E golgheterul campionatului si aproape imposibil de ajuns

Liviu Antal are mari sanse sa castige titlul de golgheter al Lituaniei. El se afla in acest moment in topul clasamentului pentru Gheata de Aur.

Liviu Antal, fost campion al Romaniei cu Otelul Galati, a marcat de 20 de ori pentru Zalgiris Vilnius in campionatul Lituaniei. El este in topul clasamentului pentru Gheata de Aur, dar, asa cum se intampla in fiecare an, probabil ca va iesi din primii 10 ori 20 de jucatori pana la finalul sezonului. Asta pentru ca in Lituania campionatul se joaca dupa sistemul primavara-toamna.

Antal are 20 de goluri in campionat si 20 de puncte in clasamentul pentru Gheata de Aur. Un gol in campionatul Lituaniei valoreaza 1 punct.

Prin comparatie, Kylian Mbappe, MVP-ul Campionatului Mondial, a marcat de 9 ori pentru PSG, avand 18 puncte pana acum. La fel, polonezul Piatek, de la Genoa, are 9 reusite in Serie A.

In acest moment, liderul clasamentului pentru Gheata de Aur este Liliu, un brazilian care a marcat de 29 de ori pentru Nomme Kalju, din Estonia. Pe locul 2 se afla Patrick Hoban, cu 27 de goluri pentru Dundalk, din Irlanda.