CRAIOVA - FCSB 2-1 | "Am avut jocul in mana, nu stiu ce s-a intamplat!" Reactia stelistilor Man si Balgradean dupa infrangerea de la Craiova

Craiova 2-1 FCSB

FCSB a pierdut meciul de la Craiova dupa ce Coman si compania au intrat in avantaj la cabine dupa autogolul lui Kelic.



Denis Man: "Acum cateva zile eram foarte fericit, iar acum sunt suparat"

"Stiu vorbele spuse de dansul despre mine. Imi pare rau ca s-a intamplat aceasta tragedie. Dumnezeu sa-l odihneasca si condoleante familiei."

"Am inceput jocul foarte bine. Nu stiu ce s-a intamplat. Eram motivati si concentrati, stiam ce avem de facut in repriza a 2-a. Am intrat relaxati in teren si fotbalul ne-a pedepsit. Trebuie sa fim mai atenti si sa nu mai facem pasi gresiti."

"Am pierdut doua etape. Este foarte greu. Etapa trecuta trebuia sa castigam, azi am pierdut din nou. Suntem dezamagiti. Acesta este fotbalul. Acum cateva zile eram foarte fericit, iar acum sunt suparat. Astept urmatoarele meciuri", a declarat Man pentru DIgi Sport.

Cristian Balgradean: "Din pacate nu ne-a ajutat penalty-ul aparat de mine"

"Cred ca la 1-0 am avut jocul in mana. Nu am reusit sa fructificam al doilea gol si am pierdut. A doua repriza nu a fost cea pe care ne-o doream. Poate ne-am retras putin inexplicabil. N-am mai reusit sa tinem de minge. Cred ca am fost lovit cu o moneda, dar important e ca am pierdut azi. Ambele echipe au jucat pe acelasi gazon. E adevarat ca a fost rau gazonul."

"Ne pare rau pentru aceasta pierdere. Trimitem condoleante familiei. Din pacate nu ne-a ajutat penalty-ul aparat de mine. Cred ca lupta se va da pana la final cu CFR. "

"Important e jocul nostru nu neaparat ca am pierdut doua meciuri. In prima repriza am jucat un fotbal bun, dar in repriza secunda am jucat slab", a spus Balgradean.

In urma acestei infrangeri, FCSB ramane pe locul secund in spatele liderului CFR Cluj.