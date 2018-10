FOTO | FCSB a deschis scorul in minutul 8 la Craiova, cand partida trebuia intrerupta in memoria lui Ilie Balaci. Reactia incredibila a oamenilor din tribune

FCSB a deschis scorul in minutul 8 al partidei de la Craiova, gratie unui autogol al lui Kelic.

FCSB a deschis scorul chiar in minutul in care arbitrul intentiona sa opreasca partida in memoria lui Ilie Balaci. Suporterii olteni nu au tinut cont de faptul ca echipa lor a luat gol. Ei au aruncat mii de flori din tribune, in memoria fostului mare fotbalist.

In timp ce jucatorii lui Dica se bucurau intr-un colt, florile cadeau in jurul lor.