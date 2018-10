CRAIOVA - FCSB 2-1 | Mangia: "Ilie Balaci a castigat meciul asta". Ce le-a spus italianul jucatorilor sai la pauza, inainte ca Universitatea sa intoarca rezultatul de la 0-1

Craiova 2-1 FCSB. Kelic si-a dat un autogol in minutul 8, dar oltenii au revenit si au castigat prin golurile marcate de Koljic si Fedele.

Devis Mangia, antrenorul italian al Craiovei, a vorbit la finalul partidei.

"A fost cu noi joi seara, am vorbit de fotbal, am vorbit despre acest meci. Asta este viata...

Sunt sigur ca de acolo de sus ne-a ajutat. El a castigat meciul pentru noi!

Nu am inceput slab, dar dupa gol ne-a fost dificil. La pauza am vorbit cu baietii, le-am zis sa fie calmi, sa joace fotbal.

Cel mai important este ca noi am inteles ca putem juca impotriva unei astfel de echipe.

Steaua are jucatori cu mare viteza, dar am lucrat bine la marcaj in repriza a doua, asta e important pentru mine.

Toata Craiova l-a asteptat pe Meza Colli. El nu este inca 100%, dar a intrat bine, cu personalitate, ceea ce e foarte important.

Viata e ciudata uneori. Am luat gol in minutul 8, am ratat penalty in minutul 88.

Acum trebuie sa ne gandim doar la meciul cu Astra, atat!



Eu sper ca dupa acest meci Craiova va avea mentalitate si atitudine tot timpul! Daca va fi asa, vedem ce putem face in privinta luptei la titlu.

Atmosfera de aici, de la Craiova, este incredibila. Cred ca in Serie A e asa doar pe 3-4 stadioane", a spus Devis Mangia.