CRAIOVA - FCSB 2-1 | Explicatia lui Dica pentru caderea din repriza a doua si mesajul antrenorului: "Sa fim mai uniti! Capul sus"

Craiova 2-1 FCSB. Oaspetii au deschis scorul gratie unui autogol al lui Kelic, dar oltenii au revenit si au castigat prin golurile lui Koljic si Fedele.

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a vorbit la finalul partidei din Banie. FCSB a pierdut 1-2 la Craiova si ramane in urma CFR-ului.

"Am inceput jocul foarte bine, am reusit sa marcam si ne-am mai creat alte ocazii. Si defensiv am stat bine in teren. In schimb, in a doua repriza nu am mai jucat bine. Am stat bine inaintea golului lor, am avut o ocazie, dar nu am reusit sa facem 2-0.

Dupa golul de 1-1, jocul a curs mai bine pentru ei.

Din pacate nu am reusit sa castigam, dar trebuie sa stam cu capul sus, sa fim mai uniti si sa ne gandim la urmatorul meci.



Nu cred ca fost vorba de o deconcentrare a noastra. Le-am cerut baietilor sa faca acelasi lucru ca si in prima repriza. Poate cei de la Craiova au iesit mai motivati. Dar noi nu trebuia sa facem o repriza atat de proasta.

Nu ma plang acum de accidentati, nu pot sa spun ca de aia nu am castigat meciul. Ne lipsesc jucatori importanti, problema mare este ca majoritatea sunt defensivi. Acum i-am pierdut si pe Nedelcu si Morais, vom vedea ce echipa voi face la meciul cu Voluntari.

Am avut si ghinion cu accidentarile in partea defensiva.

Dar cei care au intrat astazi in defensiva au facut o partida buna in prima repriza.

Campionatul este lung, nu s-a decis campioana. Acum doua etape aveam 4 puncte avans, acum suntem la 2 puncte in spatele CFR-ului. Daca legi cateva victorii la rand, poti ajunge pe primul loc si te poti distanta.

Imi doresc sa fim uniti, pentru ca sunt momente la orice echipa cand e mai dificil. Trebuie sa muncim si sa revenim pe primul loc.

Condoleante familiei Balaci pentru pierdere. Ilie Balaci a fost un mare fotbalist. Eu nu l-am cunoscut, dar din ce am auzit a fost un mare caracter", a spus Nicolae Dica.