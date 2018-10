CRAIOVA - FCSB 2-1 | Alexandru Mitrita: "Am luptat pentru domnul Ilie Balaci"

CS U CRAIOVA 2-1 FCSB

Craiova intra in cursa pentru titlu dupa victoria obtinuta in repriza secunda cu FCSB dupa un inceput slab de partida cand Kelic a inscris in propria poarta chiar in minutul 8 al meciului.

Alexandru Mitrita: "Am luptat pentru Ilie Balaci"

"Suntem foarte bucurosi pentru aceasta victorie, dar suntem si tristi pentru ca a plecat un om bun dintre noi. O legenda. Am luptat pentru domnul Ilie Balaci. Am fost o familie. Am adus victoria pentru domnul Balaci."

"M-am intalnit cu domnul Balaci la masa, am avut o petrecere. Mi-a spus domnul Balaci ca el se distra pe teren cand juca si eu sa fac la fel, iar aceste cuvinte vor ramane toata viata in inima mea."

"Va spun sincer ca dupa ce am vazut ca am primit gol in minutul 8 am zis ca e un semn de la domnul Balaci. Am zis ca in seara asta nu trebuie sa pierdem. Am intrat cu caracter si am fost uniti. Am luptat pentru domnul Balaci."

"A fost un semn si dupa ce am primit gol in minutul 8 am zis ca asta o sa fie victoria noastra."

"Craiova este o echipa care se va bate tot timpul la campionat. Suntem la 3 puncte de CFR si speram sa castigam si cu Astra."

"In meci sunt nervi, e normal sa te enervezi. Nu am nimic cu galeria. Pentru mine sunt cei mai frumosi fani din tara. Se umple stadionul sa cantam pentru Craiova si pentru domnul Balaci", a spus Mitrita la Digi Sport.

Koljic: "Stiu ca Ilie Balaci este unul dintre cei mai buni fotbalisti din Romania"

"A fost un meci foarte greu. Stiam dinainte ca FCSB este o echipa foarte buna. Nu am intrat foarte bine in prima repriza, dar in a doua repriza am jucat bine si am meritat sa castigam meciul."

"Stiam ca Universitatea nu a mai castigat de 16 cu FCSB si ma bucur ca s-a terminat perioada aceasta."

"A fost greu ca am primit acel gol. Nu s-a intamplat nimic la pauza, ne-am spus ca putem sa-i batem. Sunt fericit ca Universitatea a intors meciul."

"Din pacate am ratat, dar important este ca meciul s-a terminat 2-1"

"A fost foarte greu cand ne-a spus antrenorul ca a murit Ilie Balaci. Stiu ca este unul dintre cei mai buni fotbalisti din Romania. Victoria aceasta este pentru el", a spus atacantul celor de la CS U Craiova.