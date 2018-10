CRAIOVA - FCSB 2-1 | Dica a detonat bomba la conferinta de presa. Antrenorul a dat drumul "porumbelului": mesaj catre Gigi Becali

Craiova 2-1 FCSB. Kelic si-a dat un autogol in minutul 8 al partidei, dar oltenii au revenit si au castigat gratie reusitelor lui Koljic si Fedele.

Nicolae Dica a vorbit la flash interviuri, spunand ca echipa a facut o partida buna in prima repriza si a inceput destul de bine si partea secunda. El a transmis ca "trebuie mai multa unitate".

La conferinta de presa, antrenorul FCSB a recunoscut insa, dupa un oftat destul de lung, ca la echipa e nevoie de mai multa libertate in privinta alegerilor.

Interesant este ca la Craiova, Dica l-a scos pe Tanase la pauza si l-a bagat pe Morutan, in conditiile in care primul dintre jucatori a facut o prima parte foarte buna. Pe de alta parte, Becali si-a manifestat in repetate randuri dorinta de a-l vedea pe Morutan in teren, pentru ca tanarul mijlocas "va fi ca Messi intr-un an".

"Nu ma tem, pentru ca muncesc mult, stiu ceea ce fac. Uneori se intampla sa nu iasa cum iti doresti. Dar in continuare daca voi avea o libertate mai mare...cred ca voi reusi sa fac mai multe lucruri", a spus Nicolae Dica.