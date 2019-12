Becali a anuntat primele doua transferuri ale FCSB in iarna! Viseaza si la 3 MUTARI IMPOSIBILE: ar costa 13 milioane de euro

FCSB inchide anul 2019 in Liga 1. Derby-ul cu Craiova din aceasta seara, ora 20:00, este ultima partida din 2019 in Liga 1.

Gigi Becali a inceput sa se gandeasca deja la transferurile pe care le va face in iarna si stie ce posturi trebuie acoperite. Intr-un interviu pentru LookSport, patronul FCSB a declarat ca trebuie sa transfere neaparat un fundas central si un atacant.

Becali a vorbit si despre trei mutari de-a dreptul imposibile. Finantatorul FCSB si-ar dori sa-i aduca pe Omrani, Mihaila si Ianis Hagi. Suma minima pentru aceste transferuri ar fi de 13 milioane de euro, o suma uriasa pentru un club din Liga 1.

Becali a recunoscut ca transferurile sunt imposibile. Aproape imposibil ar fi sa aduca macar unul dintre cei trei fotbalisti vizati daca tinem cont ca Mihaila este cotat de olteni la cel putin 5 milioane de euro, Ianis Hagi a plecat de la Viitorul la Genk pentru 4 milioane astfel ca belgienii nu ar renunta la el pentru mai putin, iar Omrani este "blocat" la CFR in contextul in care ardelenii nu mai au voie sa faca transferuri in iarna.