"Da, suna, cum sa nu?" Lacatus a dezvaluit cum il dribla pe Becali atunci cand patronul FCSB voia sa faca schimbarile: "M-a invatat cineva!"

Marius Lacatus a fost antrenor la FCSB in trei randuri, ultima data in sezonul 2010-2011.

Lacatus a povestit cum incerca sa-l "dribleze" pe patronul Gigi Becali atunci cand acesta incerca sa impuna un anumit jucator in echipa.

Lacatus a dezvaluit si ca avea o tehnica "speciala": il trimitea pe jucatorul respectiv la incalzire, dar nu-l mai chema pentru a-l introduce pe teren.

"Am mai spus-o, Gigi Becali era si inainte implicat in schimbari, dar parca nu era asa. Iti mai dadea sugestii... Cu o seara inaintea jocului, suna sa te intrebe cu cine joci si zicea 'Ba, nu crezi ca ar fi mai bine daca ar juca X sau Y acolo in locul aluia?'. Daca aveai argumente, nu te mai deranja. In schimb, daca pe parcursul jocului nu mergeau lucrurile cum trebuie, mai ales in privinta acelui jucator pe care tu-l bagai in locul celui pe care el ar fi vrut sa-l vada, imediat suna pe banca. Da, suna, cum sa nu? Il apela pe Mache si-i spunea ca vrea sa-si vada favoritul la incalzire.

M-a invatat cineva, ca sa nu mai apuce sa sune si a doua oara, si a treia oara, mi s-a transmis sa-l scot pe respectivul jucator la incalzire, alaturi de altii, si sa-l 'uit' acolo. Dupa aceea i-am zis 'Gigi, nu-ti mai dau echipa, pentru ca tu o dai la presa cu o zi inainte de meci si afla adversarul'. Cu asta, chiar s-a mai domolit", a declarat Marius Lacatus pentru DigiSport.