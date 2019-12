ULTIMA ORA | A fost anuntat numele arbitrului care va conduce derby-ul dintre FCSB si "U" Craiova! Cine va fi la centru la meciul de pe Arena Nationala

A fost anuntat numele arbitrului care va conduce partida dintre FCSB si "U" Craiova, maine de la ora 20:00.

FCSB o va intalni maine pe "U" Craiova pe Arena Nationala in ultimul meci din acest an. FCSB se afla pe locul 4 in clasament cu 36 de puncte, in timp ce Craiova este pe locul 3 cu 37 de puncte. Partida de maine va fi arbitrata de Marcel Birsan, ajutat la cele doua tuse de Mircea Orbulet si Valentin Avram. Observatori la aceasta partida vor fi Alexandru Deaconu si Valentin Mateescu.

FCSB – Universitatea Craiova, ora 20.00

Arbitri: Marcel Birsan – Mircea Orbulet, Valentin Avram – Ionut Coza

Observatori: Alexandru Deaconu, Valentin Mateescu