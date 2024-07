Cornel Dinu anunță ce transfer trebuie să facă Becali din curtea rivalei

Cornel Dinu, fost selecționer al României și fost antrenor la Dinamo, se uită cu atenție la tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. Apreciază jucătorii de calitate, cu ultimă pasă și clarviziune în joc, și spune lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre fotbaliștii străini care aduc un plus de valoare Superligii României.

Întrebat despre ce jucător ar putea FCSB să transfere din campionatul României, Dinu a vorbit despre grecul de la CFR Cluj, Panagiots Tachtsidis, care a fost și joi seară cel mai bun om al formației lui Dan Petrescu în remiza din Gruia, scor 0-0 cu bielorușii de la Neman Grodno.

Cornel Dinu, impresionat de Tachtsidis

Tachtsidis a limpezit jocul ardelenilor la mijlocul terenului și a oferit două assisturi excelente către Daniel Bîrligea. Tot fostul mijlocaș de la AS Roma a avut și prima mare ocazie a trupei lui Neluțu Varga, când a șutat din voleu, cu stângul, pe lângă poarta bielorușilor.

„Tachtsidis este un jucător, în general, fotbalul din zona respectivă a făcut progrese deosebite, imprevizibil. Este un jucător de dribling, care după părerea mea poate să facă evoluții de valoare în campionatul nostru.

E un jucător care are de multe ori mingea legată la picior. Poate pătrunde cu ea. E un jucător cu simțul porții, are calitate. (n.r. dacă are nevoie FCSB de Tachtsidis) În mod normal, da. Se pare că CFR a fost mai realist“, a declarat Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

CFR Cluj l-a adus pe Panagiotis Tachtsidis de la Khor Fakkan (Emiratele Arabe Unite), liber de contract.

În urmă cu 11 ani, el valora 3,5 milioane de euro, cea mai înaltă cotă de piață atinsă.