Imposibil de enervat! Reactia lui Vintila dupa ce Piturca A APRINS FCSB - Craiova: "Respect oamenii mai in varsta!"

FCSB - Craiova, duminica, ora 20:00, este meciul care inchide ultima etapa din acest an.

Inaintea ultimului derby al anului Victor Piturca a pornit un razboi psihologic cu FCSB. "Gigi e mereu pe banca, desi voi nu-l vedeti! Am inteles ca pregateste nu stiu ce surpriza", a fost declaratia cu substrat a antrenorului de la Craiova.

Bogdan Vintila nu a dorit sa intre intr-o disputa verbala cu fostul selectioner. Antrenorul FCSB vrea sa incheie anul cu o victorie si sa isi asigure locul in play-off.

"Eu nu continui niciun razboi psihologic. Il respect pe domnul Piturca pentru ce a facut pentru fotbalul romanesc. Il respect pentru ca asa am fost educat, sa respect oamenii mai in varsta si mai valorosi. Chiar daca ei nu o fac. Din pepeni nu ma mai scoate nimic. Vreau ca toti antrenorii sa aiba un respect fata de ceilalti colegi. Nu am de ce sa fiu jignit, e parerea unui om. Ar fi bine sa terminam cu o victorie, ne-am consolida pozitia in clasament si prezenta in play-off. Craiova are jucatori care pot face diferenta.



Pana nu se termina ultima etapa nu pot discuta despre transferuri", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.