Urmarim si comentam impreuna FCSB - CRAIOVA pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

FCSB - Craiova, ora 20:00, este nu doar ultimul mare derby al anului, ci chiar ultima partida din anul calendaristic 2019.

FCSB si Craiova sunt despartite de doar un punct in clasament, oltenii fiind pe ultima treapta a podiumului, cu 37 de puncte. Daca va castiga, FCSB va urca pe locul 3 in clasament. FCSB i-a stricat debutul lui Piturca la Craiova in tur: Tsomou a marcat singurul gol al meciului in minutul 89.

Derby-ul atrage suporterii pe Arena Nationala. Sunt asteptati aproximativ 10.000 de fani la partida, dintre care 4.000 vor fi suporterii Craiovei.



Echipele probabile:

FCSB: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Pantiru - Popescu, Nedelcu, Morutan - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman

Rezerve: Vlad, Manea, Pintilii, Filip, Gnohere, Soiledis, Vina

Craiova: Popescu - Vladoiu, Balasa, Ferreira, Bancu - Ivanov, Cosic, Cicaldau - Barbut, Ivan, Mihaila

Rezerve: Marinescu, Vatajelu, Roman, Mateiu, Acka, Matel, Nitu