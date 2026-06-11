Coșmarul continuă! „Pictorul” de la FCSB a retrogradat

Coșmarul continuă! „Pictorul” de la FCSB a retrogradat Fotbal extern
SPORT.RO
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Cel poreclit cândva de Gigi Becali „Pictorul” a bifat încă o bulină neagră.

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FlamurtariWilliam BaetenFCSBGigi Becali
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William Baeten mijlocașul poreclit „Pictorul” de Gigi Becali în perioada sa la FCSB, a rămas fără echipă în Albania, iar formația la care evolua a retrogradat la finalul sezonului.

Belgianul de 29 de ani a semnat vara trecută cu Flamurtari, după despărțirea de campioana României. Transferul părea un nou început pentru fotbalistul care nu mai intra în planurile roș-albaștrilor, însă aventura din Albania s-a transformat rapid într-un eșec.

Coșmarul continuă! Fosta echipă a lui Baeten a retrogradat

Baeten nu a reușit să se impună la formația din Vlore și a fost pus pe liber în luna martie, după doar câteva luni petrecute la club. Ultimul său meci pentru Flamurtari a avut loc pe 14 ianuarie, când a evoluat 23 de minute.

În total, Baeten a bifat 12 apariții, cu două goluri și două pase decisive. Toate contribuțiile sale ofensive au venit în Cupa Albaniei, inclusiv o dublă într-o victorie cu 9-0.

La câteva luni după plecarea sa, Flamurtari a încheiat campionatul pe ultimul loc și a retrogradat în liga secundă albaneză, cu 36 de puncte adunate în 36 de meciuri.

În paralel, și cota de piață a mijlocașului a scăzut considerabil. Dacă în momentul plecării de la FCSB era evaluat la 600.000 de euro, în prezent valorează 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Baeten a jucat în România la FC U Craiova (2020-2024) și FCSB (2024-2025), iar alături de bucureșteni și-a trecut în palmares un titlu de campion al României.

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