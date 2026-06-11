Coșmarul continuă! „Pictorul” de la FCSB a retrogradat

William Baeten mijlocașul poreclit „Pictorul” de Gigi Becali în perioada sa la FCSB, a rămas fără echipă în Albania, iar formația la care evolua a retrogradat la finalul sezonului.

Belgianul de 29 de ani a semnat vara trecută cu Flamurtari, după despărțirea de campioana României. Transferul părea un nou început pentru fotbalistul care nu mai intra în planurile roș-albaștrilor, însă aventura din Albania s-a transformat rapid într-un eșec.

Coșmarul continuă! Fosta echipă a lui Baeten a retrogradat

Baeten nu a reușit să se impună la formația din Vlore și a fost pus pe liber în luna martie, după doar câteva luni petrecute la club. Ultimul său meci pentru Flamurtari a avut loc pe 14 ianuarie, când a evoluat 23 de minute.