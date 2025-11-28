Go Ahead Eagles, formația pe care FCSB a învins-o la limită în prima etapă a grupei principale a Europa League, a cedat clar joi seară, 0-4 cu VfB Stuttgart, dar fotbalul a trecut în plan secund pentru fanii germani, care acuză un tratament brutal din partea forțelor de ordine.



Deși pe teren lucrurile au mers perfect pentru șvabi, drumul spre stadionul din Deventer s-a transformat într-un calvar pentru o parte a galeriei oaspete. Trei autocare cu suporteri ai lui Stuttgart au fost oprite pe traseu, iar imaginile apărute ulterior arată scene de o duritate extremă. Susținătorii echipei de pe locul 5 din Bundesliga au fost dați jos din vehicule și loviți de polițiști, totul pornind, se pare, de la un presupus comportament agresiv al fanilor față de oamenii legii.



"Așa distrugi cultura fanilor"



Prezent la fața locului, Alexander Wehrle, președintele lui VfB Stuttgart, a răbufnit la adresa autorităților olandeze. Oficialul german s-a arătat șocat de modul în care au fost tratați compatrioții săi și consideră intervenția complet nejustificată.



"Așa ceva n-am mai trăit niciodată. Este complet disproporționat. Fanii noștri au fost scoși din autobuz. Au fost bătuți cu bastoane. Sunt șocat, așa distrugi cultura fanilor în Europa", a spus Wehrle, vizibil marcat de cele întâmplate.



Conducerea clubului german a decis să nu lase incidentul fără urmări și a sesizat deja forul continental. "Am depus o plângere și la UEFA. Nu putem lăsa acest lucru să treacă pur și simplu", a mai transmis oficialul lui Stuttgart.

