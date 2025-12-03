Deși a anunțat inițial că va participa la Cupa Davis 2025, ibericul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-a văzut nevoit să urmărească întrecerea de pe canapea, din cauza unor probleme acuzate la bicepsul femural, în finala Turneului Campionilor.

Tenismenul din Murcia nu a putut contribui la un rezultat mai bun în finala Italia - Spania, încheiată scor 2-0 la meciuri, însă a urmărit intens desfășurarea turneului, susținându-și colegii.

Americanii, uluiți că Alcaraz nu are în casă un televizor cu o diagonală de doi metri

Alcaraz a ajuns în centrul atenției înaintea finalei, mai exact, în sferturile de finală, când a celebrat succesul Spaniei din partida cu Cehia într-o manieră care a ajuns virală pe rețelele sociale.

Spaniolul a scris „VAMOOOOOOOS!!!!”, în descrierea unei fotografii care îi arată camera de zi din care a urmărit acțiunea.