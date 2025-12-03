GALERIE FOTO Carlos Alcaraz, ironizat pentru modestia demonstrată: ce au comentat americanii Isner și Johnson

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz, luat peste picior de mai mulți foști tenismeni din America.

Carlos Alcaraz
Deși a anunțat inițial că va participa la Cupa Davis 2025, ibericul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-a văzut nevoit să urmărească întrecerea de pe canapea, din cauza unor probleme acuzate la bicepsul femural, în finala Turneului Campionilor.

Tenismenul din Murcia nu a putut contribui la un rezultat mai bun în finala Italia - Spania, încheiată scor 2-0 la meciuri, însă a urmărit intens desfășurarea turneului, susținându-și colegii.

Americanii, uluiți că Alcaraz nu are în casă un televizor cu o diagonală de doi metri

Alcaraz a ajuns în centrul atenției înaintea finalei, mai exact, în sferturile de finală, când a celebrat succesul Spaniei din partida cu Cehia într-o manieră care a ajuns virală pe rețelele sociale.

Spaniolul a scris „VAMOOOOOOOS!!!!”, în descrierea unei fotografii care îi arată camera de zi din care a urmărit acțiunea.

Alcaraz și-a pus trofeele de la Wimbledon și US Open printre tablouri

Mobila de Ikea, o față de masă ca oricare alta, dar și dimensiunea normală a televizorului sunt câteva dintre elementele care i-au contrariat pe mai mulți jucători americani retrași din activitate.

În podcastul Nothing Major, John Isner s-a plâns de modestia lui Carlos Alcaraz, spunând: „Nu se laudă cu nimic! Are o față de masă de plastic. Trofeele nu sunt așezate în ordine. Doar le-a pus acolo,” a comentat Isner.

Părerea lui Steve Johnson a fost ușor diferită de cea exprimată de John Isner: „Arată exact cum ar trebui să arate. Încă trăiește cu părinții. Are un dormitor mic, în care își face antrenamentele. Pentru mine, e o nebunie. Ar putea avea un spațiu mai mare, mai conofortabil, dar modul acesta de a trăi e 'foarte european,'” s-a pronunțat Steve Johnson, conform Tennisuptodate.

Doar în 2025, Carlos Alcaraz a încasat din tenis peste $18,8 milioane.

