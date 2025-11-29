Titlul mondial la categoria Open a fost câștigat de Jammie Booker, dar sportiva a pierdut trofeul la doar câteva zile distanță, după ce s-a aflat că era de fapt bărbat. Regulile Official Strongman Games World Championship interzic ca sportivii să participe într-o categorie diferită față de cea a sexului avut la naștere.



"Responsabilitatea noastră să asigurăm un mediu corect de concurs"

"Se pare că un atlet care este biologic bărbat și care acum se identifică drept femeie a concurat la categoria feminină Open. Oficialii Strongman nu știau acest fapt înainte de competiție și am investigat urgent după ce am fost informați. Dacă am fi fost la curent sau dacă acest lucru ar fi fost dezvăluit în orice moment înainte sau în timpul competiției, acestei atlete nu i s-ar fi permis să concureze la categoria Open feminin.



Concursul Strongman este incluziv și mândru să organizeze evenimente care nu discriminează sportivii pe baza caracteristicilor personale. Dar este responsabilitatea noastră să asigurăm un mediu corect de concurs, prin direcționarea fiecărui sportiv către categoria în care se încadra la naștere", au transmis organizatorii.



După descalificarea lui Booker, titlul de cea mai puternică femeie la categoria Open a fost primit de Andrea Thompson (Marea Britanie). Aceasta coborâse în grabă de pe scenă, după aflarea rezultatului inițial, și strigase către juriu că este o decizie scandaloasă.

Imane Khelif și Lia Thomas, alte două sportive transgender controversate



Nu e singurul astfel de scandal din ultimii ani. Imane Khelif (Algeria) a pierdut medalia olimpică de aur la box, după ce a picat testele de stabilirie a sexului. După izbucnirea scandalului, i-a fost interzis să participe la evenimentele viitoare ale World Boxing. Lia Thomas, o înotătoare transgender din SUA, a pierdut mai multe procese prin care cerea participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, în condițiile în care câștigase fără probleme competițiile universitare americane.



Alte cazuri celebre de sportivi care au fost acuzați că au speculat lacunele din regulamnetele sportive sunt Emily Bridges (Marea Britanie, ciclism), Laurel Hubbard (Noua Zeelandă, haltere), Fallon Fox (SUA, MMA), CeCe Telfer (SUA, atletism). Ulterior, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru prevenirea participării persoanelor transgender născute bărbați în competițiile feminine (Executive Order 14201, "Keeping Men Out of Women's Sports", februarie 2025).

