Rafael Nadal dezvăluie ce a câștigat și ce a pierdut, la un an de la retragerea definitivă din tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rafael Nadal, „uzat”, dar și împlinit de sportul care l-a făcut faimos în întreaga lume.

Rafael Nadal (39 de ani) a împlinit un an fără tenis profesionist, după două decenii în care și-a dedicat viața „Sportului Alb.”

Cu douăzeci și două de titluri de mare șlem și două medalii olimpice de aur în palmares, tenismenul din Manacor a precizat, într-un interviu acordat Movistar+, elementele care îi aduc împlinire, dar și lucrurile care îi lipsesc, după un an trăit fără agitația circuitului ATP.

Rafael Nadal: „Am câștigat liniște sufletească, dar am pierdut adrenalina competiției.”

„Am câștigat liniște sufletească, în sensul că, într-un fel, nu mai simți acea presiune zilnică de a performa. Uneori trebuie să performezi în condiții nepotrivite. Asta, la nivel uman și personal, te uzează și ajungi să nu mai fii atât de fericit pe cât ar trebui să fie cineva ca mine.

Partea rea este că, în cele din urmă, o etapă care a fost excepțional de frumoasă și plină de emoție pentru mine a ajuns la final. Un domeniu de care am fost cu adevărat pasionat, competiția la cel mai înalt nivel, s-a dus. Acea adrenalină, sunt lucruri care rămân cu tine pentru totdeauna.

Cred că poți înlocui asta cu multe alte lucruri în viață, care pot fi mai bune în multe privințe, dar ceea ce găsești în sportul profesionist este greu de găsit în altă parte,” a declarat, cu sinceritate, Rafael Nadal.

„Dacă nu trebuie să alerg, sunt bucuros să mai joc tenis.”

În același interviu, Rafa Nadal a explicat cum a decurs o sesiune de antrenament cu Alexandra Eala, jucătoare de tenis filipineză înrolată la Academia de Tenis Rafa Nadal, clasată în prezent pe locul 50 în clasamentul mondial.

„Am jucat 45 de minute cu Eala. M-au rugat să joc și am fost bucuros să o fac. Dacă nu trebuie să alerg, e perfect.

Prin academie, sunt încă implicat și urmăresc ceea ce vreau să urmăresc. Nu mai urmăresc tenis zilnic, ca înainte. Acum mă uit la meciurile sau momentele la care simt că vreau să mă uit,” a punctat Nadal.

Spre deosebire de alți mari campioni, Rafael Nadal s-a retras din tenisul profesionist cu o înfrângere dură, greu de digerat, în Cupa Davis, într-o confruntare pierdută de Spania chiar acasă, în favoarea Țărilor de Jos.

Botic Van De Zandschulp este numele tenismenului olandez care a reușit să îl învingă pe Rafael Nadal, în ultima partidă profesionistă disputată de jucătorul iberic.

