Rafael Nadal (39 de ani) a împlinit un an fără tenis profesionist, după două decenii în care și-a dedicat viața „Sportului Alb.”

Cu douăzeci și două de titluri de mare șlem și două medalii olimpice de aur în palmares, tenismenul din Manacor a precizat, într-un interviu acordat Movistar+, elementele care îi aduc împlinire, dar și lucrurile care îi lipsesc, după un an trăit fără agitația circuitului ATP.

Rafael Nadal: „Am câștigat liniște sufletească, dar am pierdut adrenalina competiției.”

„Am câștigat liniște sufletească, în sensul că, într-un fel, nu mai simți acea presiune zilnică de a performa. Uneori trebuie să performezi în condiții nepotrivite. Asta, la nivel uman și personal, te uzează și ajungi să nu mai fii atât de fericit pe cât ar trebui să fie cineva ca mine.

Partea rea este că, în cele din urmă, o etapă care a fost excepțional de frumoasă și plină de emoție pentru mine a ajuns la final. Un domeniu de care am fost cu adevărat pasionat, competiția la cel mai înalt nivel, s-a dus. Acea adrenalină, sunt lucruri care rămân cu tine pentru totdeauna.



Cred că poți înlocui asta cu multe alte lucruri în viață, care pot fi mai bune în multe privințe, dar ceea ce găsești în sportul profesionist este greu de găsit în altă parte,” a declarat, cu sinceritate, Rafael Nadal.

