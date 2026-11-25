Aşa pare că ar avea. Doar că nu vii la triplusalt aici, nu vii la atletism, vii la fotbal. Te ajută să te înţelegi cu coţofana” , a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro .

„Pare că e mobil, nu e un vârf din ăla care stă şi aşteaptă să-i vină mingea în cap. E frumoasă alergarea, naturală. Aşa ar trebui să fie, eşti un atlet, nu poţi să alergi cu mâinile descentrate.

Panduru a remarcat despre internaționalul moldovean că nu este un atacant de careu, ci unul mobil care participă în faza de construcție.

Basarab Panduru (55 de ani) l-a analizat pe atacantul din Republica Moldova, adus de la Petrocub pe doi ani pentru 250.000 de euro.

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Petru Popescu, primele cuvinte după transferul la FCSB

Într-o intervenție în țara natală, Petru Popescu a mărturisit că nu a stat pe gânduri când a auzit de interesul FCSB, acceptând oferta imediat. Cât despre presiunea lui Gigi Becali, internaționalul din Republica Moldova a expus că este obișnuit încă de când era copil să evolueze cu tensiune.

„Am avut câteva oferte din alte țări. Când a venit oferta de la FCSB, nu am stat pe gânduri, clar. FCSB este echipa numărul 1 din România, un club puternic, cu istorie. Mereu am visat să joc la o echipă de top. Am avut prezențe la loturile naționale, iar acum am avut evoluții bune la prima reprezentantivă și a venit oferta FCSB-ului.

Am acceptat-o. Sunt emoții pozitive. Să joci la o asemenea echipă. Este un moment pe care îl așteaptă fiecare fotbalist. Știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările și sper să arăt ceea ce pot. Mă antrenez de mic copil, de mic am fost sub presiune. Antrenori diferiți, dar asta nu este o frică pentru mine. Din contră, asta mă motivează mai tare să arăt că eu merit să joc. Nu am frică, nu am presiune", a spus Petru Popescu, pentru We Sport Tv.

Selecționerul Moldovei, concluzie după transferul lui Petru Popescu la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Lilian Popescu.

Întrebat dacă Petru Popescu cunoaște presiunea pe care o pune Gigi Becali pe jucătorii săi, selecționerul Moldovei a expus că, dacă i se vor oferi șanse, atacantul va reuși să livreze la nivelul așteptărilor.

Lilian Popescu a vorbit doar în termeni laudativi despre jucător, spunând despre acesta că ar fi prins oricum un transfer, în condițiile în care a livrat atât la prima reprezentativă a Moldovei, cât și la Petrocub Hîncești.

„(n.r. - Cunoaște presiunea patronului?) Cred că el trebuie întrebat de acest aspect. Eu cred că va reuși să isprăvească. E un băiat cu caracter, asta o spun cu siguranță.

Am încredere totală în acel băiat, altfel nu ajungea la Steaua (n.r. - FCSB). Dacă nu pleca la Steaua, oricum pleca după figura pe care a făcut-o în cupele europene. Dacă urmăriți, golurile pe care le-a marcat sunt superbe. Nu sunt întâmplătoare golurile! Poate să-și creeze ocaziile din nimic. Depinde cum se va adapta, de tactica de joc”, a declarat Lilian Popescu la VOYO SPORT LIVE.