Basarab Panduru (55 de ani) l-a analizat pe atacantul din Republica Moldova, adus de la Petrocub pe doi ani pentru 250.000 de euro.
Basarab Panduru, verdict despre Petru Popescu
Panduru a remarcat despre internaționalul moldovean că nu este un atacant de careu, ci unul mobil care participă în faza de construcție.
În plus, fostul mijlocaș ofensiv al Generației de Aur a apreciat modul în care aleargă Petru Popescu.
Panduru: „Eşti un atlet, nu poţi să alergi cu mâinile descentrate”
„Pare că e mobil, nu e un vârf din ăla care stă şi aşteaptă să-i vină mingea în cap. E frumoasă alergarea, naturală. Aşa ar trebui să fie, eşti un atlet, nu poţi să alergi cu mâinile descentrate.
Aşa pare că ar avea. Doar că nu vii la triplusalt aici, nu vii la atletism, vii la fotbal. Te ajută să te înţelegi cu coţofana”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Petru Popescu, primele cuvinte după transferul la FCSB
Într-o intervenție în țara natală, Petru Popescu a mărturisit că nu a stat pe gânduri când a auzit de interesul FCSB, acceptând oferta imediat. Cât despre presiunea lui Gigi Becali, internaționalul din Republica Moldova a expus că este obișnuit încă de când era copil să evolueze cu tensiune.
„Am avut câteva oferte din alte țări. Când a venit oferta de la FCSB, nu am stat pe gânduri, clar. FCSB este echipa numărul 1 din România, un club puternic, cu istorie. Mereu am visat să joc la o echipă de top. Am avut prezențe la loturile naționale, iar acum am avut evoluții bune la prima reprezentantivă și a venit oferta FCSB-ului.
Am acceptat-o. Sunt emoții pozitive. Să joci la o asemenea echipă. Este un moment pe care îl așteaptă fiecare fotbalist. Știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările și sper să arăt ceea ce pot. Mă antrenez de mic copil, de mic am fost sub presiune. Antrenori diferiți, dar asta nu este o frică pentru mine. Din contră, asta mă motivează mai tare să arăt că eu merit să joc. Nu am frică, nu am presiune", a spus Petru Popescu, pentru We Sport Tv.
Selecționerul Moldovei, concluzie după transferul lui Petru Popescu la FCSB
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Lilian Popescu.
Întrebat dacă Petru Popescu cunoaște presiunea pe care o pune Gigi Becali pe jucătorii săi, selecționerul Moldovei a expus că, dacă i se vor oferi șanse, atacantul va reuși să livreze la nivelul așteptărilor.
Lilian Popescu a vorbit doar în termeni laudativi despre jucător, spunând despre acesta că ar fi prins oricum un transfer, în condițiile în care a livrat atât la prima reprezentativă a Moldovei, cât și la Petrocub Hîncești.
„(n.r. - Cunoaște presiunea patronului?) Cred că el trebuie întrebat de acest aspect. Eu cred că va reuși să isprăvească. E un băiat cu caracter, asta o spun cu siguranță.
Am încredere totală în acel băiat, altfel nu ajungea la Steaua (n.r. - FCSB). Dacă nu pleca la Steaua, oricum pleca după figura pe care a făcut-o în cupele europene. Dacă urmăriți, golurile pe care le-a marcat sunt superbe. Nu sunt întâmplătoare golurile! Poate să-și creeze ocaziile din nimic. Depinde cum se va adapta, de tactica de joc”, a declarat Lilian Popescu la VOYO SPORT LIVE.