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Echipa națională a încheiat pe ultima poziție în grupa 4 din Liga B UEFA Nations League. În urma clasării, „tricolorii” vor disputa un baraj de menținere/retrogradare.

Robert Niță, convins înainte de tragerea la sorți

Insulele Feroe, Estonia, Belarus și Cipru sunt echipele peste care ar putea da România în barajul din UEFA Nations League. La prima vedere, adversarele sunt cel puțin accesibile.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Mihai Stoichiță a recunoscut înainte de tragerea la sorți faptul că nu ar dori să o întâlnească pe Insulele Feroe la baraj. Robert Niță nu e de acord cu declarațiile oficialului FRF.

Expertul VOYO susține că echipa națională a României ar trebui să treacă de un astfel de adversar în orice condiții. În stilul caracteristic, Robert Niță a ironizat naționala Insulelor Feroe, amintind că majoritatea jucătorilor nu sunt profesioniști.

„(n.r. - Mihai Stoichiță a zis că nu vrea Insulele Feroe) Pe Insulele Feroe trebuie să le bați și în apă! Ce dacă e sintetic? E alt fotbal, e adevărat, dar tot Insulele Feroe e echipa pe care o ai în față, nu e Norvegia.

Trebuie să îi bați! Dacă se joacă la ora 14-15:00, jumătate din ei nu pot să vină la meci. Unul e poștaș, altul zidar, altul la abator. Sunt semi-profesioniști, spre amatori”, a declarat Robert NIță, la VOYO SPORT LIVE.