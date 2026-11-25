Lucrurile s-au schimbat radical pentru internaționalul român în această stagiune. Dacă anul trecut era titular indiscutabil în echipa lui Peter Bosz, acum Dennis Man abia mai prinde minute.

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Presa olandeză susține că fotbalistul român o va părăsi pe PSV Eindhoven în această vară, iar în ultimele săptămâni au apărut mai multe variante în ceea ce privește următoarea destinație a lui Man.

S-a vorbit intens despre o posibilă revenire în Serie A, la Lazio sau Atalanta, dar și o posibilă aventură în Spania, la Valencia, sau Turcia, la Beșiktaș.

Având în vedere că s-a vehiculat și un posibil interes din Turcia, presa din ”Țara Semilunei” l-au analizat temeinic pe fotbalistul român. Concluziile la care au ajuns turcii, deloc îmbucurătoare pentru Man.

Chiar dacă au recunoscut faptul că Man are certe calități și o experiență suficient de mare încât să îl ajute când vine vorba despre adaptarea la un nou campionat, turcii cred că internaționalul român are și un mare minus, faptul că nu contribuie suficient la faza defensivă.

”Din punct de vedere tehnic, profilul lui Man, un winger de picior stâng, care joacă în partea dreaptă, caută să intre în centru și să finalizeze, se potrivește destul de bine stilului de joc alert, axat pe calități individuale și contraatacuri, din Super Lig.

Experiența acumulată la un nivel ridicat în Serie A și Eredivisie reduce, fără a elimina complet, riscul unei adaptări dificile la campionatul turc. Totuși, contribuția sa defensivă limitată ar putea reprezenta un dezavantaj în sistemele care presupun un pressing agresiv, motiv pentru care i s-ar potrivi mai bine o echipă care pune accent pe posesie și încearcă să-l pună pe winger în situații de unu la unu”, au scris turcii de la gegensports.com.

De altfel, turcii nu îl văd pe internaționalul român la un club de top din Turcia, ci mai degrabă la o echipă care mizează pe cartea contraatacului.

”Profilul lui Man sugerează că nu ar avea garantat un loc în primul 11 al cluburilor din 'Big Four', însă este genul de jucător care ar putea întări direct rotația de pe flancuri a unei echipe din zona mediană-superioară a clasamentului Super Lig, care aspiră la calificarea în competițiile europene.

Ar fi mai valoros într-o echipă axată pe posesie și pe crearea spațiilor pentru dueluri individuale ale wingerilor, decât într-una care încearcă să impună un sistem de pressing agresiv. Man ar putea reprezenta un plus imediat pentru un lot competitiv, însă trebuie ținut cont că traversează o perioadă în care are nevoie să-și reconfirme valoarea, fără a avea garanția unui loc de titular”, au adăugat turcii.