Ce sezon are până acum Cosmin Olăroiu (57 de ani) cu Al-Jazira! Când se apropie finalul anului, gruparea din Abu-Dhabi rămâne în cursă pentru... patru trofee!

Cu 12 victorii, 5 egaluri și 1 înfrângere, Al-Jazira e lider în campionat, pe locul 1 în grupa de Champions League Two, dar și calificată în sferturile Cupei Președintelui și cu un pas în aceeași fază din Cupa Ligii!

Astăzi, cu ocazia meciului de pe teren propriu, cu iranienii de la Gol Gohar Sirjan, echipa lui Oli își poate adjudeca prezența în optimile Champions League Two din postura de câștigătoarea grupei B. În acest moment, după patru etape, clasamentul seriei arată așa: 1. Al-Jazira (10 puncte), 2. Arkadag (7 puncte), 3. Muharraq (3 puncte), 4. Gol Gohar Sirjan (2 puncte).

Al-Jazira – Gol Gohar, de la ora 18:00 pe VOYO Sport 1

În meciul de astăzi, echipa lui Oli are de luat și o mică revanșă. Pentru că, în prima etapă din faza grupelor, duelul cu iranienii de la Gol Gohar s-a încheiat cu o remiză albă. Cosmin Olăroiu a rămas cu un gust amar din cauza acelui rezultat, în condițiile în care echipa sa avusese 20 de șuturi pe și spre poarta adversă!

Dacă va câștiga acum pe teren propriu, Al-Jazira va rezolva prezența, în optimile Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, de pe locul 1 în grupă. O asemenea performanță va fi răsplătită de Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) cu suma de 80,000 de dolari. Al-Jazira a încasat deja 300,000 de dolari pentru prezența în faza grupelor.

„Ne propunem ca, după acest meci cu Gol Gohar, să ne asigurăm prezența în prima fază eliminatorie din postura de câștigătoarea grupei. Vom aborda această partidă cu seriozitate maximă și mă bucur că ne-am pregătit foarte bine, în ultimele zile. Vom da totul pentru a obține rezultatul pozitiv de care avem nevoie“, a declarat Cosmin Olăroiu.

De la ora 18:00, meciul Al-Jazira – Gol Gohar va fi transmis LIVE de VOYO Sport 1!