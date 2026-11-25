Măldărășanu a vorbit despre o potențială revenire a sa în Superligă la Sepsi, în locul lui Ovidiu Burcă, în contextul în care în presă au apărut informații despre interesul conducerii clubului covăsnean pentru serviciile sale.

Marius Măldărășanu: „Fac pasul doar în momentul în care simt niște lucruri”

Marius Măldărășanu a spus că își dorește să se întoarcă în antrenorat în decembrie sau după pauza de iarnă din Superligă, în a doua parte a lunii ianuarie în 2027.

El a negat însă că a purtat negocieri cu Sepsi, apreciind, în același timp, modul în care finanțatorul Laszlo Dioszegi și-a exprimat în spațiul public sprijinul față de Ovidiu Burcă.

„Până acum, nu am luat o echipă pe parcurs, dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla în cariera mea. Cu siguranță, în decembrie sau după întrerupere, atunci sper să reintru. Am aproape un an de când stau, dar nu merg oriunde. Trebuie să simt și să fac pasul. Să fiu compatibil cu persoanele respective.

Până acum, eu am stat cam un an de zile de fiecare dată când am plecat de la o echipă. Au existat unele discuții și în trecut, dar nu am simțit. Am făcut-o la Metaloglobus atunci. Niciodată nu m-am aruncat imediat, am analizat foarte bine. Fac pasul doar în momentul în care simt niște lucruri. Nu e niciun capăt de țară dacă nu prind o echipă din Liga 1. Important este să simt că lucrurile sunt în regulă și că se vrea cu adevărat ceva.

Măldărășanu: „Îi felicit pe cei de la Sepsi pentru atitudine”

(n.r.- despre Sepsi) Data trecută a apărut o știre cu U21, acum despre Sepsi. Am văzut o declarație a patronului de acolo și mi-a plăcut enorm. Orice antrenor și-ar dori, când apar zvonuri, să iasă patronul și să-l susțină. Mie nu mi s-a întâmplat până acum și îi felicit pe cei de la Sepsi pentru atitudine.

Știu bine ce e în sufletul unui antrenor când e la o echipă și se vorbește despre altcineva. Cu toată sinceritatea, vă spun că nu au existat discuții cu nimeni de la Sepsi. A existat ceva acum 3-4 ani, când eram la Hermannstadt, dar atât”, a declarat Marius Măldărășanu, conform digisport.ro.

Astra Giurgiu (2018), Metaloglobus (2019-2020) și FC Hermannstadt (2021-2025) sunt echipele pe care le-a pregătit Marius Măldărășanu în cariera sa de antrenor.