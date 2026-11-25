Como, revelația din Champions League care a adunat 12 puncte în primele 5 etape și venea după 9-1 contra lui Lens, s-a impus cu 1-0 contra lui AEK Atena, după un gol reușit de Luis Milla în minutul 57. Echipa lui Cesc Fabregas a ratat și un penalty, prin Lucas Da Cunha, în minutul 29.

Răzvan Marin, elogiat și în Italia, și în Grecia după Como - AEK Atena 1-0

La oaspeți, Răzvan Marin a fost integralist și a văzut un cartonaș galben în minutul 76. Internaționalul român a fost elogiat atât în presa italiană, cât și în cea greacă.

Gazzetta dello Sport, care îl cunoaște bine pe Răzvan Marin după cele aproape 170 de meciuri în Serie A pentru Cagliari și Empoli, l-a notat cu 6,5 pe mijlocaș - cea mai mare notă din tabăra lui AEK Atena.

"A îndeplinit două roluri fără să-și piardă luciditatea. A protejat apărarea și a pornit atacurile. A dat multe pase bune pe verticală și a contribuit la construcția jocului", a fost evaluarea italienilor.

O descriere similară pentru Răzvan Marin a existat și în Grecia. SDNA i-a acordat o notă uriașă fotbalistului format în Academia Hagi, 8!

"Românul a făcut un meci echilibrat. S-a descurcat bine atât în faza defensivă, cât și la construcție. Și-a acoperit colegii, a ajutat echipa când a avut mingea și a alergat foarte mult în centrul terenului", a notat SDNA despre Răzvan Marin.

Cu doar 3 puncte acumulate, AEK Atena ocupă locul 31 din 36 în faza principală din Champions League și pare că are șanse mici pentru calificarea în fazele eliminatorii. Ultimele trei meciuri ale echipei lui Răzvan Marin vor fi contra lui Galatasaray (acasă, 8 decembrie), AS Roma (acasă, 19 ianuarie) și Borussia Dortmund (deplasare, 27 ianuarie).