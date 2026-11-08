„Fără vlagă!” Basarab Panduru nu are milă de Universitatea Craiova după 0-0 cu CFR Cluj

Duelul din Gruia a fost capul de afiș al rundei. În ciuda așteptărilor, partida a fost una fără goluri. Oltenii au dominat la capitolul posesie, însă fără a reuși să marcheze.

Basarab Panduru nu are milă de Universitatea Craiova după 0-0 cu CFR Cluj

Marius Șumudică a reușit să anihileze excelent ofensiva Universității Craiova, echipa sa fiind chiar aproape de victorie, contraatacurile dovedindu-se a fi de fiecare dată periculoase. Totuși, partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru s-a arătat total dezamăgit de jocul prestat de Universitatea Craiova. Fostul internațional susține că oltenii nu au avut „vlagă”, adăugând ulterior că această senzație poate fi datorată și de numărul mare disputat de formația din Bănie.

„Mi s-a părut Craiova lipsită de vlagă, de viteză. Dar poate era şi normal. Spuneau toţi după meciul cu Egnatia că vor juca la 65 de ore.

Cred că s-a văzut lucrul ăsta, nu au mai avut vâna aia. Până la urmă se termină 0-0. Şi CFR a muncit pentru 0-0. Cam asta a fost, fotbal destul de puţin”, a spus Basarab Panduru, potrivit Prima Sport.