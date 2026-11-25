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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Ofertă de 3,5 milioane de euro pentru Assad Al Hamlawi

Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.

Nu doar Getafe este interesată de serviciile atacantului. Robert Niță a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă de 2,8 milioane de euro din Egipt pentru Al Hamlawi în mercato de vară, iar aceeași echipă ar fi dispusă să ofere acum 3,5 milioane de euro.

Deși suma este una importantă, Universitatea Craiova ar solicita nu mai puțin de 5 milioane pentru ca transferul să se materializeze. Robert Niță e de părere că oltenii au o poziție favorabilă, în condițiile în care Al Hamlawi a confirmat inclusiv în sezonul în curs.

„A avut ofertă din Egipt și în vară. A fost o diferență foarte mică. Dacă mai dura perioada de transferuri o zi în plus, cred că se făcea. Sunt unele transferuri care nu se fac pentru un minut.

Cred că a fost o ofertă de 2,8 milioane de euro, acum am înțeles că a crescut la 3,5 milioane de euro. E clar că e un jucător care a fost urmărit, a fost dorit și cei de acolo vor plusa.

A confirmat! Dacă nu dădea goluri, probabil că făceau aceeași ofertă. E un jucător analizat, l-au vrut în vară, au mai pus acum ceva. Diferența e destul de mare! Practic, îți ofereau 3 milioane și ceva, iar tu vrei 5... E vorba de aproape 50% din sumă. Vorbim de 1,5 milioane de euro. Câte bonusuri, câte clauze să fie ca să ajungi la 1,5 milioane de euro!

Depinde de strategia celor de la Craiova. E clar că e un jucător valoros, care face diferența. Le-a ieșit în vară, de pe altă poziție negociază Craiova acum, a mai dat goluri Al Hamlawi. E ca la ruletă, s-ar putea să îți iasă sau nu”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.