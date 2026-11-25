Ianis Hagi trece printr-o perioadă nefastă la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a fost, în principal, un jucător de lot la formația din Turcia, iar în actuala stagiune a acumulat puține minute.

Interes din Anglia și Italia Ianis Hagi! Anunțul lui Florin Manea

Contractul „Prințului” este scadent în vara anului 2027, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale. Deși în presă s-a vorbit despre o mutare la Marseille, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga. La o zi după Bosnia - România 2-1, Gigi Becali a mărturisit că este în continuare interesat de fiul lui Gică Hagi.

Omul de afaceri susține că, dacă Ianis Hagi va accepta, nu va critica în niciun moment evoluțiile acestuia. Totuși, FCSB nu este singura echipă interesată de serviciile mijlocașului.

Florin Manea a dezvăluit că mai multe formații din Anglia și Italia îl doresc pe fiul lui Gică Hagi. După un dialog avut cu Ianis, impresarul a expus că mijlocașul este deschis unei noi aventuri în vestul Europei.

„Eu, personal, nu cred că se întoarce, mai ales din datele pe care le am eu. Am vorbit de Ianis, sunt echipe interesate. Am stat și m-am gândit, toată lumea sare pe Gică, pe cine am putea să băgăm în locul lui Ianis? Deocamdată, Ianis e la un nivel mai sus, decât tot ce avem. Mai e Stanciu. (N.r. Cicâldău) Nu e mai bun decât Ianis, niciodată. Joacă în România, unde e cel mai slab ritm. Ianis a jucat în Turcia, unde e alt ritm, joci cu Galata, cu Fener.

I-am zis că vrea să ajut. Vrei să spun că am interes din Anglia, din Championship, de la echipe bune? Am vorbit cu Ianis, i-am zis că vorbesc, că lumea îl place. E puternic Championship-ul. Chiar am vorbit, a zis că l-ar interesa acolo. Și Coubiș e acolo. Și o Italie în Liga a 2-a, la o echipă care încearcă să promoveze. Ianis a jucat bine în Scoția, s-a accidentat, a stat un an. Scoția cu Championship, nu e mare diferență”, a declarat Florin Manea, potrivit Digi Sport.