Antrenorul roș-albaștrilor a fost implicat într-un moment tensionat în dialogul purtat cu jurnaliștii. Laurențiu Reghecampf s-a simțit jignit în momentul în care a fost întrebat dacă știa despre transferul lui Petru Popescu la FCSB.

Laurențiu Reghecampf: „O să discutăm despre Petru Popescu când va veni la echipă”

Ulterior, tehnicianul a susținut că Denis Drăguș este cel mai important fotbalist de la FCSB.

„Mă jigniți! Normal că am știut. Haideți să vorbim despre meciul cu FC Argeș, vă rog! O să discutăm despre Petru Popescu când va veni la echipă. Până atunci, am alți clienți. Am jucători pe care trebuie să-i aduc la cel mai înalt nivel. Trebuie să am grijă de alți jucători. De Garita, de Denis Drăguș.

Reghecampf: „Denis este cel mai important jucător al nostru”

Eu discut foarte mult cu Denis, așteptările sunt foarte mari, el își asumă acest lucru. Este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale și cel mai important jucător al nostru, dar el este un băiat inteligent. Își dorește mult să marcheze, să joace bine. Se antrenează și vrea să joace bine.

Sunt sigur că va avea nevoie și de puțină șansă. A dat acea bară cu 'U' Cluj. Ca jucător ai nevoie și de anumite momente unde norocul trebuie să fie de partea ta. Are un caracter frumos și este un jucător important la noi în echipă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare partidei FC Argeș - FCSB.

„Nu-l avem la antrenamente. A semnat cu noi, dar încă nu este aici. Va veni din ianuarie, în cantonamentul pe care-l avem în Antalya”, a mai precizat tehnicianul.