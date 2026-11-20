Evoluțiile șterse ale lui Ianis Hagi (28 de ani) din ultimele meciuri de la echipa națională l-au făcut pe căpitanul tricolorilor să se numere printre cei mai criticați jucători de la prima reprezentativă.

Ianis Hagi, contestat de Basarab Panduru

Basarab Panduru, fost mare internațional, în prezent analist TV, s-a îndoit de faptul că Ianis Hagi a meritat vreodată să poarte banderola de căpitan la națională.

„Nu ştiu dacă a meritat vreodată să fie căpitanul naţionalei, deşi sunt antrenori care l-au pus înaintea lui Hagi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Opinia lui Mihai Stoica

La rândul său, Mihai Stoica a spus că Ianis Hagi are relații de prietenie cu prea mulți tricolori ca să poată să fie liderul României.

Totuși, fostul oficial de la FCSB a transmis că nu vede un alt fotbalist mai potrivit să poarte banderola printre elevii lui Gică Hagi.

„Ianis e un băiat de mare bun-simţ. E adevărat că are personalitate, dar este atât de prieten cu unii dintre ei, încât nu cred că el poate să fie liderul naţionalei.

Dar nu văd altul. Adică nu văd vreun motiv pentru care să i se ia banderola. Şi să i se dea cui?”, a subliniat Stoica.