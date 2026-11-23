În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Basarab Panduru, discurs fără milă despre starurile lui Gigi Becali

În urma rezultatului de la Mioveni, FCSB a picat pe locul 9 în ierarhie, cu doar 22 de puncte acumulate. Șansele la play-off au scăzut, în prezent atingând doar o cifră de doar 26%.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru a ținut să critice doi jucători de la FCSB. Primul este Risto Radunovic, despre care a declarat că „se chinuie” în poziția de mijlocaș central.

Analistul TV susține că muntenegreanul nu mai poate evolua pe poziția de fundaș stânga, în condițiile în care Ricardo Pădurariu îndeplinește cu brio sarcina dată în actualul sezon.

„Nu ştiu poziţia asta. El încearcă, face aşa, pare că este jucătorul care ajută echipa din poziţia aia de mijlocaş, dar eu îl văd că se chinuie acolo. Nu ştiu dacă e bine, dar îşi face omul treaba cât de cât acolo.

Fundaş stânga nu mai poate, pentru că e Pădurariu acolo, care o să joace titular. Dar la mijloc e puţin mai complicat, nu ştiu. Poate nu vrea nici el să tot stea din şase în şase luni, să tot aştepte (n.r. - un contract nou).

Cam aşa mi se pare. Iar stă şase luni şi vede în vară ce se întâmplă? Parcă nu e OK aşa”, a declarat Basarab Panduru, potrivit Prima Sport.