Dinamo s-a impus cu 3-2 în fața lui Farul, într-un meci în deplasare din runda 25 a Superligii.

„Câinii” au punctat prin Boateng (45', 75') și Alexandru Pop (89'), în timp ce pentru „marinari” au marcat Radaslavescu (25') și Larie (71'), din penalty.

Basarab Panduru a râs de penalty-ul cerut de Alexandru Musi

În minutul 38 al partidei, Alexandru Musi a căzut în careu în urma unui contact cu David Maftei, dar centralul partidei nu a acordat nimic, nefiind impresionat de felul în care a căzut fotbalistul lui Dinamo.

Basarab Panduru a comentat faza respectivă și l-a ironizat pe Musi. Fostul fotbalist din „Generația de Aur” de a susținut decizia din teren a lui Horațiu Feșnic de a nu acorda lovitură de la 11 metri.

„Mie nu mi se pare penalty când cazi aşa... El nu ştie de ce face semnul ăsta (n.r. semnul după ce nu a primit penalty - cu mâna), de ce face aşa? Uite, căzătură asta nu are nicio treabă, nu înseamnă că dacă eşti atins e penalty, n-ai cum să nu-i dai penalty! Ce e cu căzătura asta?! (n.r. ironie) Nu ai nici piscină, apă acolo, la cum sari îţi spargi capul... (n.r. râde)

Dinamo se impune, părea meci echilibrat, a fost în favoarea Farului prima repriză, dar diferenţa au făcut-o jucătorii care au intrat de pe bancă, de la Dinamo în bine, iar la Farul în rău”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei victorii, Dinamo se află pe locul doi în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48).