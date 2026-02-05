VIDEO Kennedy ”King” Boateng! Ce notă a luat după dubla cu Farul și ce a declarat legat de prelungirea cu Dinamo

Kennedy ”King” Boateng! Ce notă a luat după dubla cu Farul și ce a declarat legat de prelungirea cu Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” s-au impus cu 3-2 în meciul din deplasare cu Farul Constanța.

TAGS:
DinamoKennedy BoatengZeljko KopicFarul ConstantaAlexandru Pop
Din articol

Dinamo a învins-o aseară pe Farul Constanţa cu 3-2 în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a din Superligă.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost condusă de două ori, dar a reuşit să revină de fiecare dată şi în final a smuls victoria.

Farul - Dinamo 2-3

Farul a deschis scorul prin Eduard Radaslavescu (25), din pasa lui Denis Alibec, dar Dinamo a egalat în finalul primei reprize (45), în urma unei faze fixe: Alberto Soro a executat un corner, iar fundaşul togolez Kennedy Boateng s-a înălţat mai mult decât portarul Alexandru Buzbuchi şi a trimis în poartă cu capul.

Farul a trecut din nou în avantaj prin golul marcat de Ionuţ Larie (39 ani), dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video (71), pentru un fault comis de Nikita Stoinov asupra lui Gustavo Marins

Dinamo a egalat imediat (75), prin acelaşi Kennedy Boateng, care a împins în poartă o minge respinsă de Buzbuchi.

Victoria oaspeţilor a fost adusă de Alexandru Pop (89), cu un şut din colţul careului mic, după o minge șutată de Daniel Armstrong.

Kennedy Boateng, MVP în Farul - Dinamo

Kennedy Boateng a fost desemnat omul meciului. Sofascore i-a dat o notă uriașă, 9.2.

La final, fundașul central al lui Dinamo a declarat cât se poate de relaxat: ”Nu am fost surprins de golurile pe care le-am marcat. Lucrăm mult genul acesta de faze la antrenament”.

”Nu pot să zic că sunt ultimele goluri la Dinamo. Trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Universitatea Craiova. Încă sunt la Dinamo, joc pentru echipă. Să vedem ce ne va rezerva viitorul. Avem tot ce ne trebuie. Avem calitatea să câștigăm campionatul”, a mai spus Boateng la flash-interviul de la televiziunea DigiSport.

Ghanezul care evoluează pentru naționala din Togo mai are contract cu Dinamo până în vară și poartă discuții pentru prelungirea înțelegerii cu ”câinii”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
”Triplă sau Scudetto?”. Cristi Chivu a avut un răspuns clar
”Triplă sau Scudetto?”. Cristi Chivu a avut un răspuns clar
În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep
În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep
HAGI 61 | Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”: „Coleg și adversar de mare valoare, cu un dribling deosebit!”
HAGI 61 | Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”: „Coleg și adversar de mare valoare, cu un dribling deosebit!”
Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu
Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu
Nota primită de Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei! Ce au remarcat italienii
Nota primită de Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei! Ce au remarcat italienii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător

AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

Reghecampf, contract „faraonic“ în Africa: „E gata! Semnează pe doi ani“

Reghecampf, contract „faraonic“ în Africa: „E gata! Semnează pe doi ani“

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani



Recomandarile redactiei
HAGI 61 | Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”: „Coleg și adversar de mare valoare, cu un dribling deosebit!”
HAGI 61 | Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”: „Coleg și adversar de mare valoare, cu un dribling deosebit!”
”Triplă sau Scudetto?”. Cristi Chivu a avut un răspuns clar
”Triplă sau Scudetto?”. Cristi Chivu a avut un răspuns clar
Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu
Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu
În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep
În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep
Nota primită de Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei! Ce au remarcat italienii
Nota primită de Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei! Ce au remarcat italienii
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, decimată la derby-ul cu Rapid! 4 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu Selmani
Dinamo, decimată la derby-ul cu Rapid! 4 jucători sunt OUT + ce se întâmplă cu Selmani
Echipele de start la Dinamo - FCSB! Șut nu e nici rezervă, iar Mărginean intră în locul lui Boateng
Echipele de start la Dinamo - FCSB! Șut nu e nici rezervă, iar Mărginean intră în locul lui Boateng
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
CITESTE SI
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

stirileprotv Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!