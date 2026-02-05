Dinamo a învins-o aseară pe Farul Constanţa cu 3-2 în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a din Superligă.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost condusă de două ori, dar a reuşit să revină de fiecare dată şi în final a smuls victoria.

Farul - Dinamo 2-3

Farul a deschis scorul prin Eduard Radaslavescu (25), din pasa lui Denis Alibec, dar Dinamo a egalat în finalul primei reprize (45), în urma unei faze fixe: Alberto Soro a executat un corner, iar fundaşul togolez Kennedy Boateng s-a înălţat mai mult decât portarul Alexandru Buzbuchi şi a trimis în poartă cu capul.

Farul a trecut din nou în avantaj prin golul marcat de Ionuţ Larie (39 ani), dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video (71), pentru un fault comis de Nikita Stoinov asupra lui Gustavo Marins.

Dinamo a egalat imediat (75), prin acelaşi Kennedy Boateng, care a împins în poartă o minge respinsă de Buzbuchi.

Victoria oaspeţilor a fost adusă de Alexandru Pop (89), cu un şut din colţul careului mic, după o minge șutată de Daniel Armstrong.